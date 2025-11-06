Keith Richards, Mavis Staples y Norah Jones participaron de un show benéfico en honor a Bruce Willis







Kevin Bacon, Michael J. Fox, Kyra Sedgwick, Steve Guttenberg y la ex de Willis, Demi Moore y Emma, la esposa de Willis estuvieron presentes.

Richards volvió a actuar en vivo por una causa benéfica. Gentileza Rolling Stone

Keith Richards, Mavis Staples, Norah Jones y Warren Haynes Rock fueron parte de Intimate Soho Sessions, un espectáculo benéfico que en este caso celebró una velada en honor al actor y músico Bruce Willis para recaudar fondos y concienciar sobre la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD), enfermedad que padece Willis.

Ante un público compuesto por otros actores —Kevin Bacon, Michael J. Fox, Kyra Sedgwick, Steve Guttenberg y la ex de Willis, Demi Moore—, la esposa de Willis, Emma, dijo que su marido estaba "presente en espíritu" y compartió una de sus frases favoritas: "¿Podemos divertirnos un poco, por favor?".

Cómo fue el show de Keith Richards durante el show a beneficio de la AFTD “Bruce y yo hemos sido vecinos durante muchos años”, dijo Richards al público durante su actuación según informa la revista Rolling Stone, refiriéndose cariñosamente a ambos como “vagos de playa”.

Acompañado por el guitarrista Larry Campbell, el baterista Steve Jordan, el bajista Joey Spampinato de NRBQ y el pianista Ivan Neville, el set de Richards fue breve —solo tres canciones— pero compensó la brevedad con una actuación vibrante y llena de energía.

La banda abrió con una versión pausada del clásico del blues de Big Bill Broonzy, “Key to the Highway”, para luego interpretar una versión de la joya de los Stones liderada por Keith, “You Got the Silver”, con Campbell en la guitarra slide.

En un guiño algo anticipado a las próximas fiestas navideñas, Richards —con una gorra negra y un aspecto relajado y tranquilo— guió a la banda a través de una animada versión de “Run Rudolph Run” de Chuck Berry, con Campbell y Richards intercambiando solos. Embed - Keith Richards on Instagram: "Great to support @theaftd in honor of Bruce Willis @emmahemingwillis @thesohosessions" View this post on Instagram Las Soho Sessions, un evento privado de música en vivo en esa zona de Manhattan, se han convertido en una cita imprescindible en Nueva York para los aproximadamente 150 afortunados que consiguen una entrada para cada uno de sus diez conciertos anuales. El local, ubicado en el quinto piso, tiene una historia ilustre: antaño, fue la sede de los estudios Chung King, donde se grabaron álbumes clásicos del hip-hop de la vieja escuela de artistas como Public Enemy, los Beastie Boys, LL Cool J y Run-DMC. Pero desde su lanzamiento en 2021, los conciertos de Soho Sessions han presentado actuaciones íntimas de leyendas (Paul Simon, Elvis Costello, Nile Rodgers y Chic, Taj Mahal, Steve Earle) y artistas relativamente nuevos (Marcus King, Yola, Maren Morris , Lukas Nelson). Cada concierto también tiene como objetivo concienciar sobre alguna una causa concreta.

