Airbag anunció una quinta fecha en River para diciembre: cuándo salen las entradas







Con esta nueva presentación, el grupo alcanza un hito histórico: cinco shows en el estadio más grande del país en un mismo año.

Airbag anunció su quinta fecha en el Monumental y promete un cierre de año “demoledor” ante más de 50 mil personas. @mazza.ph

Luego de agotar en menos de 24 horas su cuarto Estadio Monumental, la banda de los hermanos Guido, Patricio y Gastón Sardelli anunció un quinto show para el 18 de diciembre, en el marco de su gira “El Club de la Pelea – I”, con la que recorrió Latinoamérica y España a lo largo de 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las cuatro noches previas -31 de mayo, 1 de junio, 5 de octubre y 17 de diciembre- agotaron localidades en tiempo récord, reuniendo a más de 225.000 personas solo en River Plate. Con esta nueva presentación, el grupo alcanza un hito histórico: cinco shows en el estadio más grande del país en un mismo año, algo reservado para los artistas más convocantes de la escena nacional.

AIRBAG_00915 Los hermanos Sardelli volverán a pisar el Monumental para cerrar un 2025 consagratorio, con cinco estadios River agotados y un público que no deja de crecer. Cuándo y cómo comprar las entradas de la quinta fecha de Airbag en River Las entradas para el nuevo show saldrán a la venta el domingo 2 de noviembre a las 12 hs a través de allaccess.com.ar, con todos los medios de pago disponibles.

El 2025 marca un punto de inflexión para la banda, impulsada por el lanzamiento de su octavo disco, “El Club de la Pelea – I”, una obra que reafirma la madurez artística del trío y consolida su identidad dentro del rock latinoamericano. El álbum, recibido con entusiasmo por crítica y público, sumó nuevos himnos al repertorio de Airbag y acompañó una gira con localidades agotadas en cada ciudad.

Antes de despedir el año en River, los Sardelli también se presentarán el 28 de noviembre en el Hipódromo de Rosario y el 29 de noviembre en el Playón del Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, dos paradas que anticipan el cierre monumental que pondrá fin a un ciclo irrepetible.

IMG_4494

Temas entradas

Show

Música