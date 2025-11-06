Dua Lipa ya tocó suelo argentino: el video que enloqueció a sus fans en Buenos Aires







La cantante británica se hospeda en el Four Seasons y fue captada por fans antes de sus conciertos del 7 y 8 de noviembre en el estadio Monumental.

Dua Lipa se presentará el 7 y 8 de noviembre en el estadio de River Plate como parte de su “Radical Optimism Tour”.

Dua Lipa llegó a la Argentina este miércoles para presentarse este viernes 7 y sábado 8 de noviembre en el estadio de River Plate. La cantante británica aterrizó en Buenos Aires proveniente de Nueva York, donde permaneció junto a su pareja, el actor Callum Turner, antes de continuar con su gira mundial Radical Optimism Tour.

La estrella pop se hospeda en el hotel Four Seasons, en el barrio de Retiro, donde fue sorprendida por algunos seguidores que la esperaban desde temprano. Uno de ellos logró captarla en video al salir de una camioneta, vestida con una campera amarilla con figuras negras. En las imágenes, puede verse a la artista sonriendo, saludando con la mano y lanzando un beso antes de adentrarse al establecimiento.

ssstwitter.com_1762427228942 Dua Lipa llegando al hotel Four Seasons, donde se hospedará durante su estadía en Buenos Aires. X: @voudegrade El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los fans celebraron su llegada con mensajes de bienvenida y expectativas por los shows en el Monumental, que agotaron sus localidades en tiempo récord.

Cómo ver el show en vivo El segundo recital de Dua Lipa en River, el sábado 8 de noviembre, será transmitido en vivo por Flow desde las 21. El contenido estará disponible únicamente para usuarios del servicio de cable, quienes podrán disfrutarlo desde la TV o por streaming, y luego quedará guardado en el catálogo de la plataforma.

Dua Lipa sorprendió en la Marcha del Orgullo con un saludo especial a los argentinos La Marcha del Orgullo que se realizó este sábado en la Ciudad de Buenos Aires tuvo una aparición inesperada: Dua Lipa se sumó a la celebración con un saludo grabado que se proyectó en las pantallas principales del evento.

dua lipa La artista británica envió un mensaje breve pero emotivo dirigido a la comunidad LGBTQ+: “Hoy quiero celebrar con ustedes y mandarles todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Siempre voy a estar a su lado, acompañándolos con todo mi orgullo y cariño”, expresó en el video que rápidamente se viralizó en redes sociales. El gesto fue recibido con ovaciones y coincidió con los preparativos de su inminente regreso al país, lo que le dio al mensaje un significado doble: el de una artista que no solo llena estadios, sino que también busca mantener un vínculo afectivo con su público argentino.