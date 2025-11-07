La Renga confirmó que rechazó tocar en el show de AC/DC en Argentina: las razones detrás de la decisión







Si bien no dieron detalles sobre la propuesta ni los aspectos puntuales que incluía, sí explicaron la razón que los llevó a dar una respuesta negativa.

La Renga y AC/DC, el cruce que no será.

Tras varias semanas de rumores, se confirmó que AC/DC vuelve a la Argentina tras 16 años de su último show en el país. La banda australiana se presentará el 23 de marzo de 2026 en el Estadio River Plate como parte de su arrolladora gira mundial "Power Up Tour" y las entradas ya están a la venta.

Como en la mayoría de los grandes conciertos, habrá una banda encargada de abrir la jornada y, en esta oportunidad, será The Pretty Reckless. Sin embargo, hubo una histórica banda nacional que fue convocada y decidió declinar la oferta: La Renga.

Las razones de La Renga para rechazar ser parte del show de AC/DC En diálogo con la radio chilena Futuro FM la banda oriunda de Mataderos dio detalles de su relación con la banda australiana y porqué declinaron la oferta. “Es parte de nuestro ADN” aseguraron respecto a la influencia de AC/DC en ellos y su música. En esa entrevista, les consultaron si soñaban con ser la banda apertura y ellos respondieron: “Nos invitaron otra vez a abrir, pero no somos de abrir”.

Si bien no dieron detalles sobre la propuesta ni los aspectos puntuales que incluía, sí explicaron la razón que los llevó a dar una respuesta negativa: “Estás sujeto a ciertas condiciones y nosotros preferimos tener nuestras condiciones”, revelaron. “Por supuesto que no es AC/DC el que te lo ofrece”, aclararon sobre los productores intermediarios que se encargan de esos asuntos.

Así, concluyeron sobre sus razones para no ser la banda apertura de AC/DC: “Tenés un tiempo limitado para tu show y nosotros queremos desplegar lo nuestro. Cuando vamos a tocar, nos gusta desplegar nuestro show y tratar de hacerlo de la mejor manera posible”.

La Renga se caracteriza por mantener su independencia y por ofrecer shows masivos ante un público tan numeroso como fiel.

