Morrissey no vuelve a la Argentina: canceló toda su gira por Latinoamérica







El excantante de The Smiths se hizo eco de su propia reputación y volvió a decepcionar a sus fanáticos de la región. En su carrera lleva casi 400 conciertos suspendidos por distintos motivos, tres de ellos en el país.

El cantante británico canceló su show en Buenos Aires, estipulado para el sábado 8 de noviembre.

El cantante británico Morrissey volvió a decepcionar a sus seguidores latinoamericanos. Mediante un comunicado, la producción confirmó que el artista canceló toda su gira por la región, alegando “agotamiento extremo”. La medida incluye el show que iba a realizar el 8 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La empresa Move Concerts Argentina informó que la suspensión es “ajena a la producción local y al recinto”, e indicó que quienes compraron sus entradas a través del sitio oficial www.movistararena.com.ar recibirán el reintegro automático en la tarjeta con la que realizaron la compra, según los plazos de cada entidad bancaria.

“Por motivos de agotamiento extremo del artista, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo”, detalló el aviso oficial.

Morrissey anuló su gira latinoamericana y agiganta su récord de cancelaciones La decisión llega pocos días después de que el músico cancelara sus presentaciones en México, donde tenía dos fechas confirmadas —el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex—, también bajo el mismo argumento. En aquel caso, la promotora Ocesa comunicó la noticia sin ofrecer nuevas fechas, solo las instrucciones para solicitar la devolución del dinero.

Con esta nueva cancelación, Morrissey suma otro capítulo a su largo historial de shows frustrados en Latinoamérica. En julio de 2013 debía presentarse en Tecnópolis, pero se canceló por "problemas de salud". Diez años después, su recital en Argentina —inicialmente previsto para el 23 de septiembre— fue postergado por dengue y luego definitivamente cancelado tras una reprogramación fallida para febrero de 2024.

La gira actual incluía además fechas en São Paulo (12 de noviembre), Santiago de Chile (16), Lima (20) y Bogotá (22), todas ahora suspendidas definitivamente. A sus 65 años, el ícono británico mantiene una relación intermitente con sus giras internacionales, donde los motivos de salud o “agotamiento” se repiten con frecuencia. Tan es así que existe una página web dedicada a registrar cada una de sus cancelaciones, un fenómeno que, lejos de sorprender, ya se volvió parte del folclore que acompaña su figura.

Temas Música

Latinoamérica

Show