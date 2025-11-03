AC/DC llega a la Argentina con su "Power Up Tour": cuándo y dónde conseguir las entradas

La cita será el 23 de marzo de 2026 en el Estadio de River Plate (al igual que su última y recordada visita), y promete dejar una huella en la larga historia que los une al público local.

Después de arrasar con estadios repletos en Norteamérica, Europa y Australia, y tras semanas de rumores , se confirmó que AC/DC vuelve a la Argentina en el marco del explosivo “Power Up Tour” con un show imperdible producidos por DF Entertainment.

La cita será el 23 de marzo de 2026 en el Estadio de River Plate (al igual que su última y recordada visita), y promete dejar una huella en la larga historia que los une al público local, con un show que reafirma la potencia que definió el sonido de una era y que, medio siglo después, sigue encendiendo a millones. La banda llegará acompañada por The Pretty Reckless .

Las entradas estarán a la venta a partir del 7 de noviembre a las 10:00 horas, exclusivamente a través de allaccess.com.ar

Con más de 200 millones de discos vendidos , himnos eternos y una influencia transversal que marcó a generaciones, AC/DC regresa en plena forma, con su formación actual integrada por Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica, sobrino de los hermanos Angus y Malcolm de la formación original que los acompañó en vivo por primera vez en 1988 y luego se convertiría en miembro fijo) , Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

El tour lleva el nombre del disco Power Up , décimo séptimo álbum de AC/DC con el que la banda volvió a encender la chispa del rock más puro . Editado en 2020, el álbum fue concebido como un homenaje directo a Malcolm Young , guitarrista rítmico y alma fundacional de la banda.

Compuesto por riffs inéditos rescatados del archivo que compartía con su hermano Angus, Power Up capturó la esencia más vibrante del grupo, abriendo un nuevo capítulo de alto voltaje en su legado. Las fechas en River serán una oportunidad única para escuchar en vivo los materiales de este disco, entrelazados con los clásicos que forjaron medio siglo de historia del rock.

Cómo fue la última visita de AC/DC a la Argentina

El último show de AC/DC en Argentina fue en diciembre de 2009 en el estadio de River Plate, como parte de su gira "Black Ice Tour". La banda dio tres conciertos donde tocó canciones del álbum que le dio nombre a la gira, así como sus clásicos. Los shows fueron grabados para el álbum y DVD Live at River Plate de 2011.

AC/DC regresa al estadio que supo hacer vibrar como nunca, para reencontrarse con el público que convirtió aquellas noches de 2009 en historia pura del rock. Esta vez, con un show renovado, un disco homenaje cargado de electricidad y la misma energía indomable de siempre, el Power Up Tour promete una celebración épica del legado de esta leyenda viviente y eterna que es AC/DC.