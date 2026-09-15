Noel Gallagher y un guiño a la Argentina en el anuncio de la nueva gira de Oasis: "Un show increíble" + Agregar ámbito en









Los iconos del Britpop confirmaron ayer (lunes 14 de septiembre) su gira Live '27, serán 38 shows que comenzarán el próximo mes de mayo.

Noel eligió el mejor show de la gira de regreso de Oasis. Harriet Bols

Oasis confirmó las fechas y ciudades que serán parte de su gira 2027, y si bien aún no hay shows confirmados en Argentina, Noel Gallagher le dedicó unas sentidas palabras a lo que fueron los shows en su gira de regreso en nuestro país en 2025.

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Los iconos del Britpop confirmaron ayer (lunes 14 de septiembre) su gira Live '27, serán 38 shows que comenzarán el próximo mes de mayo.

La gira comenzará con cinco noches en el Celtic Park de Glasgow, seguidas de doce shows en el Etihad de Manchester y, posteriormente, actuaciones por toda Europa. En agosto, ofrecerán tres conciertos en Boston y tres en Las Vegas, y finalizará con dos paradas en el Castillo de Slane (Irlanda) y cuatro en Knebworth.

El anuncio se produce tras el estreno en cines de su nuevo documental Oasis: Don't Look Back In Anger, al que siguió una campaña que culminó con un espectáculo de drones sobre el Etihad.

Noel Gallagher y cuál fue el mejor show en el regreso de Oasis En una entrevista que Noel brindó de forma telefónica al programa TalkSPORT de Gran Bretaña, el cantante reveló que el mejor show de la última gira de Oasis fue "la segunda noche en el Estadio de River Plate", jornada que definió como "uno de los conciertos que ninguno" de los integrantes del grupo "olvidará". "Había que estar allí", sintetizó con una sola frase alrededor del show que dieron el 16 de noviembre de 2025.

"Sé que la gente no quiere oírlo después de la Copa del Mundo, pero esa gente de ese país, en ese estadio, son gente enviada del cielo. Es increíble cuando Oasis toca en Buenos Aires", aseguró Noel sobre la segunda noche en Argentina en noviembre de 2025. ¿Nueva música de Oasis? En la misma entrevista con TalkSPORT, se le preguntó a Gallagher si la banda había estado trabajando en nueva música desde su regreso, posiblemente la primera desde "Dig Out Your Soul" de 2008, aunque rápidamente desmintió cualquier rumor. “No habrá música nueva”, aseguró Noel, haciéndose eco de declaraciones similares hechas por Liam en redes sociales, cuando dijo que la presión para que la nueva música cumpliera con las expectativas de los fans hacía que la idea resultara demasiado desagradable.

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