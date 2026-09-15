Ester Expósito impacta en Prime Video con 'Marfil': todo sobre la nueva película furor de la plataforma

Una heredera marcada por un episodio inesperado queda bajo vigilancia permanente y descubre que su entorno guarda más secretos de los imaginados.

El catálogo de Prime Video incorporó una producción que combina romance, acción y suspenso , con una historia pensada para el público juvenil y una figura española de enorme repercusión internacional. El lanzamiento llegó acompañado por una fuerte campaña promocional y por un elenco que reúne intérpretes españoles y latinoamericanos.

La propuesta está encabezada por Ester Expósito, quien vuelve a ponerse al frente de una producción de la plataforma después de su participación en Venus. En esta oportunidad, la actriz interpreta a una joven cuya vida cambia por completo, luego de atravesar una situación extrema que obliga a su familia a reforzar su seguridad.

La protagonista es Marfil Cortés, hija de un poderoso empresario español, que lleva una vida privilegiada en Nueva York. Todo cambia cuando es secuestrada y, posteriormente, liberada sin que exista una explicación clara sobre quién estuvo detrás del hecho o cuáles fueron sus verdaderas intenciones.

La nueva apuesta de Prime Video reúne romance y suspenso en una propuesta basada en una exitosa saga literaria.

A partir de ese episodio, su padre decide contratar a Sebastian Moore, un guardaespaldas reservado y enigmático interpretado por Hugo Diego García. La misión parece sencilla: proteger a Marfil y evitar que vuelva a quedar expuesta. El problema aparece cuando ambos deben pasar prácticamente todo el tiempo juntos.

La convivencia obligada genera una relación marcada por los roces, la desconfianza y una atracción cada vez más difícil de ignorar . Marfil tiene un carácter independiente y no está dispuesta a aceptar con facilidad las restricciones que aparecen después del secuestro, mientras que Sebastian mantiene una actitud mucho más cerrada.

Pero la película no se queda únicamente en el romance entre sus protagonistas. A medida que avanzan los acontecimientos, aparecen nuevas amenazas y secretos vinculados con el entorno familiar de Marfil. El regreso a España también modifica el escenario y lleva a los personajes a enfrentarse con un mundo en el que las apariencias pueden resultar engañosas.

Reparto de Marfil

Ester Expósito

Hugo Diego García

Eric Masip

Pablo Molinero

Lluís Homar

Joaquín Ferreira

Zoe Bonafonte

Majo Gámez

Joâo Bettencourt

Leander Vyvey

¿Tendrá ‘Marfil’ una segunda parte en Amazon?

La historia tendrá continuidad. La película adapta el primer libro de la bilogía Enfrentados, por lo que todavía queda una segunda parte pendiente de llevar a la pantalla.

Amazon ya anunció la adaptación del segundo volumen, conocido como Ébano en la saga literaria y presentado en algunos materiales internacionales bajo el título Drawn Apart. La continuidad permitirá retomar los conflictos que quedan abiertos en la primera entrega.

La decisión no resulta especialmente sorpresiva si se tiene en cuenta que la producción parte de una historia concebida desde el inicio como una bilogía. Además, Mercedes Ron mantiene un vínculo previo con Amazon MGM Studios: en junio de 2026 se anunció un acuerdo de first-look que le permite al estudio evaluar nuevas adaptaciones de sus obras.

Tráiler de Marfil