Netflix presentó el tráiler de la temporada cuatro de la serie "The Diplomat"

Keri Russell y Rufus Sewell protagonizan la serie de Netflix.

Netflix presentó el tráiler de la cuarta temporada de la serie The Diplomat y Kate Wyler, interpretada por Keri Russell, vuelve a estar en el centro de la polémica política.

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Tras los acontecimientos de la tercera temporada, Kate se ve obligada a lidiar con las consecuencias de la operación encubierta de la presidenta Grace Penn (Allison Janney) y el vicepresidente Hal Wyler (Rufus Sewell) contra los gobiernos ruso y británico. Como era de esperar, las cosas no salen según lo previsto.

Como ya se informó, la cuarta temporada de The Diplomat, que consta de ocho episodios, se estrenará el 15 de octubre. Junto a Russell, Janney y Sewell, el reparto incluye a Ato Essandoh, Ali Ahn, Nana Mensah, Rory Kinnear y Bradley Whitford.

Tráiler de The Diplomat y de qué trata la cuarta temporada La sinopsis oficial de la cuarta temporada dice lo siguiente: Dos matrimonios amenazan con devorarse mutuamente. Un momento catastrófico destruye la frágil paz que Kate Wyler negoció entre Estados Unidos y el Reino Unido, así como el matrimonio que intenta salvar. Mientras lucha por contener la hemorragia, la conspiración de la presidenta Grace Penn y el vicepresidente Hal Wyler para robar el arma más poderosa de Rusia precipita a Estados Unidos hacia la guerra. Kate y Todd (Bradley Whitford), una pareja, cuanto menos, tensa, se unen para impedir que la alianza Grace-Hal altere el equilibrio de poder tanto en el ámbito nacional como internacional.

Debora Cahn creó The Diplomat y es productora ejecutiva y showrunner. Russell también es productora ejecutiva junto con Janice Williams, Alex Graves, Peter Noah y Eli Attie.

The Diplomat recibió siete nominaciones a los premios Emmy este año, incluyendo nominaciones a mejor actor y actriz para Russell, Janney, Sewell y Whitford. La serie también fue nominada a mejor serie dramática. The Diplomat llega a Netflix el 15 de octubre.

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