Widow's Bay, The Pitt y DTF St Louis fueron algunas de las series más ganadoras de los Premios Emmy de 2026.
Premios Emmy 2026: "The Pitt" y "Widow's Bay" se consagraron como las series más ganadoras
Al comenzar la noche, "The Pitt" y "Hacks" de HBO lideraban las nominaciones con 25 y 24 respectivamente.
-
Netflix presentó el tráiler de la temporada cuatro de la serie "The Diplomat"
-
Premios Emmy 2026: dónde ver las series más nominadas
La ceremonia tuvo lugar anoche (14 de septiembre) en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Mariska Hargitay, estrella de la serie Law & Order SVU, como presentadora. Muchos de los premios de este año ya se habían entregado a principios de mes en los Creative Arts Emmys, por lo que solo las categorías más destacadas se entregaron en la gala del lunes por la noche.
Al comenzar la noche, The Pitt y Hacks de HBO lideraban las nominaciones con 25 y 24 respectivamente, y esta última batió un récord de los Emmy por la mayor cantidad de nominaciones recibidas por una comedia en un solo año.
Noah Wyle se alzó con el premio a Mejor Actor en una Serie Dramática por segundo año consecutivo por The Pitt, tras competir con Sterling K Brown de Paradise, Gary Oldman de Slow Horses, Mark Ruffalo de Task y Rufus Sewell de The Diplomat.
La exitosa serie de comedia y terror de Apple TV+, Widow's Bay, tuvo una impresionante participación con 19 nominaciones, y el actor principal, Matthew Rhys, hizo historia al convertirse en la primera persona en ganar premios Emmy en dos categorías de Mejor Actor en el mismo año.
Su otro premio, en la categoría de miniserie, fue por The Beast in Me de Netflix, lo que significa que ahora también es el primer intérprete en haber ganado en la categoría de Mejor Actor Protagonista en los tres géneros, tras haber ganado previamente un premio por The Americans.
Junto a él, Jean Smart, protagonista de Hacks, hizo historia al recibir el premio a la Mejor Actriz Protagonista en una Serie de Comedia, convirtiéndose así en la primera mujer en ganar en la categoría principal en cada temporada de su serie.
Todos los ganadores de los Premios Emmy 2026
Mejor serie dramática
- The Pitt (GANADORA)
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight Of The Seven Kingdoms
- Paradise
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends & Neighbors
Mejor serie de comedia
- Widow’s Bay (GANADORA)
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders In The Building
- Shrinking
Mejor serie limitada o antológica
- DTF St Louis (GANADORA)
- All Her Fault
- The Beast In Me
- Beef
- Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette
Noah Wyle, Mejor Actor en una Serie Dramática
- The Pitt (GANADOR)
- Sterling K. Brown – Paradise
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Task
- Rufus Sewell – The Diplomat
Actriz principal en una serie dramática:
- Rhea Seehorn – Pluribus (GANADORA)
- Carrie Coon – The Gilded Age
- Chase Infiniti – The Testaments
- Keri Russell – The Diplomat
- Zendaya – Euphoria
Actor principal en una serie de comedia
- Matthew Rhys – Widow's Bay (GANADOR)
- Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
- Steve Carell – Rooster
- Jason Segel – Shrinking
- Martin Short – Only Murders In The Building
Actriz principal en una serie de comedia
- Jean Smart – Hacks (GANADORA)
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Ayo Edebiri – The Bear
- Elle Fanning – Margo's Got Money Troubles
- Lisa Kudrow – The Comeback
Actor principal en una miniserie o película de antología
- Matthew Rhys – The Beast In Me (GANADOR)
- Riz Ahmed – Bait
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac – Beef
Mejor actriz en una miniserie o película de antología
- Sally Field – Remarkably Bright Creatures (GANADORA)
- Claire Danes – The Beast In Me
- Carey Mulligan – Beef
- Sarah Pidgeon – Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette
- Sarah Snook – All Her Fault
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Tom Pelphrey – Task (GANADOR)
- Patrick Ball – The Pitt
- Billy Crudup – The Morning Show
- Shawn Hatosy – The Pitt
- Gerran Howell – The Pitt
- Jack Lowden – Slow Horses
- Carlos-Manuel Vesga – Pluribus
Actriz de reparto en serie dramática
- Allison Janney – The Diplomat (GANADORA)
- Taylor Dearden – The Pitt
- Fiona Dourif – The Pitt
- Katherine LaNasa – The Pitt
- Sepideh Moafi – The Pitt
- Julianne Nicholson – Paradise
- Karolina Wydra – Pluribus
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Stephen Root – Widow's Bay (GANADOR)
- Colman Domingo – The Four Seasons
- Paul W Downs – Hacks
- Harrison Ford – Shrinking
- Nick Offerman – Margo's Got Money Troubles
- Michael Urie – Shrinking
- Tyler James Williams – Abbott Elementary
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Kate O'Flynn – Widow's Bay (GANADORA)
- Dale Dickey – Widow's Bay
- Hannah Einbinder – Hacks
- Janelle James – Abbott Elementary
- Michelle Pfeiffer – Margo's Got Money Troubles
- Megan Stalter – Hacks
- Jessica Williams – Shrinking
Programa de telerrealidad de competición
- The Traitors (GANADOR)
- Dancing With the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
Programa de variedades
- The Late Show with Stephen Colbert (GANADOR)
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live
- Last Week Tonight With John Oliver
- Saturday Night Live
Mejor guión para una serie dramática
- Vince Gilligan – Pluribus (GANADOR)
- Debora Cahn – The Diplomat
- Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill – The Pitt
- Valerie Chu – The Pitt
- Will Smith – Slow Horses
- Brad Ingelsby – Task
Mejor guion para una serie de comedia:
- Katie Dippold – Widow's Bay (GANADORA)
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Tim Robinson – The Chair Company
- Michael Patrick King – The Comeback
- Lucia Aniello – Hacks
- Anthony King – Jury Duty Presents: Company Retreat
Mejor dirección de una serie dramática:
- Saul Metzstein – Slow Horses (GANADOR)
- Salli Richardson Whitfield – The Gilded Age
- Hanelle M. Culpepper – Paradise
- Noah Wyle – The Pitt
- Vince Gilligan – Pluribus
- Salli Richardson Whitfield – Task
Mejor dirección de una serie de comedia:
- Hiro Murai – Widow's Bay (GANADOR)
- Randall Einhorn – Abbott Elementary
- Christopher Storer – The Bear
- Andrew DeYoung – The Chair Company
- Lucia Aniello – Hacks
- Mary Lou Belli – The Ms. Pat Show
- Temas
- Series
- Televisión