Edelmiro Molinari presenta su show "Power" en La Fabrica: cómo y dónde conseguir las entradas

Más que un recital, será una celebración del legado y la continuidad del rock nacional en un espacio cargado de historia donde repasará temas de toda su carrera.

Molinari y un repaso por su extensa carrera.

El próximo 11 de marzo a las 20 horas, Edelmiro Molinari, leyenda viva del rock argentino y miembro fundador de Almendra junto a Luis Alberto Spinetta, se presentará en La Fábrica, el emblemático espacio que supo ser la casa de Charly García.

La elección del lugar no es un detalle menor: La Fábrica forma parte del ADN del rock nacional, un sitio atravesado por la memoria y la mística de una generación que cambió para siempre la música argentina. En ese escenario cargado de historia, Molinari volverá a encontrarse con su público en una noche que promete emoción, potencia y clásicos inolvidables.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Edelmiro Molinari en La Fabrica Las entradas para el show del 11 de marzo ya están disponibles a través de Passline.

Embed - Edelmiro | Miércoles 11 de Marzo 21 hs. Los esperamos en @lafabricaenvivo . Les vaticino un show. "Eléctrico y Power" con @seba_peycere bata y mi... | Instagram View this post on Instagram A sus 78 años, Edelmiro demuestra que el espíritu del rock sigue intacto. Con la misma fuerza y sensibilidad que lo convirtieron en un referente indiscutido, repasará canciones fundamentales de su carrera y de Almendra, (Spinetta, García, del Guercio, Color Humano y Moro, Rafanelli) además de composiciones propias que consolidaron su identidad artística a lo largo de décadas.

El show contará con Sebastián Peycere en batería y la participación como invitado especial de Carca, sumando una nueva dimensión a una noche que celebra la vigencia, la trayectoria y la pasión de uno de los protagonistas esenciales del rock argentino.

