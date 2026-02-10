Laura Esquivel y Brenda Asnicar anunciaron una gira mundial con las canciones de "Patito Feo" + Seguir en









Un show puramente musical que revive las canciones de la serie argentina que se consagró como pionera del género y fue un fenómeno popular en más de 50 países alrededor del mundo.

A 19 años del estreno de la serie, las protagonistas de "Patito Feo" vuelven a los escenarios.

Las protagonistas de la exitosa serie Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, se unen para anunciar su regreso a los escenarios de la mano de su gira global Amigas del Corazón World Tour. El show - puramente musical - revive todas las canciones de la telenovela argentina que fue furor mundial desde su debut en 2007.

“Pasaron los años pero este momento lo soñamos siempre. Hoy volvemos a encontrarnos arriba del escenario y esta vez queremos que estén ahí, con nosotras” (Laura & Brenda)

Cómo será el tour de Laura Esquivel y Brenda Asnicar El tour mundial comenzará en Abril y ya hay shows confirmados en Uruguay (24/4, Antel Arena. Montevideo), Chile (3/5, Movistar Arena, Santiago), Perú (7/5, 8 Costa XXI, Lima), Ecuador (31/7, Coliseo Voltaire, Guayaquil) y México (2/8, Auditorio Nacional CDMX). Las entradas para estos conciertos estarán disponibles a partir de este jueves 12/2, a las 13hs. Próximamente se anunciarán más fechas en Europa que incluirán España, Italia (en ambos países ya está activa la preventa), y Grecia, entre otras ciudades.

image Con una puesta en escena memorable y una producción de primer nivel, el concepto central del show es revivir las historias que marcaron una generación y resignificarlas. Las canciones icónicas del pasado reversionadas, con arreglos nuevos, interpelando a la memoria emocional de los espectadores. El show está pensado para un público que creció mirando esta historia pero hoy es adulto, apela a la identificación con los procesos de cambio y la celebración por sobrevivir a esa etapa y llegar más fuertes.

Los rasgos característicos de los personajes de Laura (Patricia Díaz Rivarola Castro, “Patito”) y Brenda (Antonella Lamas Bernardi) se reformulan: se toman referencias del pasado sólo en algunos detalles para rendir homenaje al universo Patito Feo. Pero el énfasis de la historia está puesto en el presente: la presencia cruda, despojada, actual y real de las protagonistas, la evolución natural de aquellas niñas que hoy son mujeres artistas. No desde un lugar nostálgico sino de celebración consciente, con un mensaje claro: “todo tiempo pasado nos trajo hasta acá”.

