Charly García estuvo presente en un recital de León Gieco y sorprendió a todos

Fue en el marco de una nueva edición aniversario del Festival Medio y Medio, en Punta Ballena.

Charly junto a León en el Festival Medio y Medio.

El sábado por la noche, Charly García volvió a mostrarse en público y sorprendió al asistir, sin anuncio previo, al show de León Gieco, quien compartía escenario con la murga uruguaya Agarrate Catalina.

En el marco de una nueva edición aniversario del Festival Medio y Medio, en Punta Ballena, el gran Charly logró impactar con su presencia a todos los asistentes que disfrutaban del show; incluso sorprendió a Gieco, quien exclamó: “mirá quién vino”, al notar que García estaba en el lugar.

Cómo fue la sorpresiva visita de Charly García en el show de León Gieco El cantante de 74 años llegó al lugar en silla de ruedas, vestido de negro, acompañado de sus característicos accesorios. Aunque no participó musicalmente del concierto, su presencia bastó para transformar la velada.

Embed - MEDIO Y MEDIO on Instagram: "“Todo está guardado en la memoria” @charlygarcia y @giecoleon_oficial en @medioymedio - Ph: @maurirod.uy" View this post on Instagram Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando Gieco interpretó “Los Salieris de Charly”, la canción que compuso en 1992 en homenaje a su amigo. Desde un costado del escenario, García siguió la interpretación con atención, mientras disfrutaba de un cigarrillo.

Por otra parte, se espera que Charly vuelva a subirse a las tablas en el cumpleaños número 60 de Fabián “Zorrito” Von Quintiero, quien se presentará en el mismo espacio en los próximos días. Si bien no hay una confirmación oficial, es muy probable que los fanáticos vuelvan a disfrutar la música del ex Serú Girán.