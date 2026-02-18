"Kill Bill: The Whole Bloody Affair", el montaje original de Quentin Tarantino llega a los cines + Seguir en









Uma Thurman es Beatrix Kiddo, La Novia, en el papel que definió una generación de heroínas de acción.

Llega la versión completa del clásico de Tarantino.

Durante dos décadas, Kill Bill existió dividida en dos películas. Lo que Quentin Tarantino concibió como una sola epopeya de venganza fue partida en dos volúmenes por decisiones de estudio. Varias escenas fueron cortadas. La masacre del club de Tokio pasó a blanco y negro para evitar una clasificación restrictiva. La historia quedó fragmentada.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair cambia eso. Es la película que Tarantino siempre quiso mostrar: 4 horas y 35 minutos de metraje continuo, con un intermedio de 15 minutos. Exactamente como las épicas de otra era. No es una edición de fan. No es material extra pegado al final. Es el corte que el director presentó en Cannes en 2006 y que desde entonces solo había tenido proyecciones especiales contadas con los dedos.

Qué incluye Kill Bill: The Whole Bloody Affair La escena de la Casa de las Hojas Azules —donde La Novia enfrenta a los Crazy 88— aparece completamente en color, sin el cambio a blanco y negro que la versión estadounidense usó para esquivar la censura. Una secuencia de anime inédita de 7 minutos y medio muestra a O-Ren Ishii a los 13 años intentando asesinar a Pretty Riki en un ascensor. El flujo narrativo elimina redundancias: sin recapitulaciones, sin el "Vol. 2" interrumpiendo la historia.

Uma Thurman es Beatrix Kiddo, La Novia, en el papel que definió una generación de heroínas de acción. David Carradine es Bill, el villano más carismático del cine de Tarantino. El elenco incluye a Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah y Michael Madsen como el Escuadrón de Víboras Letales.

Para quienes vieron "Kill Bill" en su estreno original, esta es la oportunidad de experimentar la historia como nunca antes. Para aquellos que la descubrieron en streaming o DVD, este es el momento de verla en pantalla grande por primera vez. Y para todos, es un recordatorio de por qué Tarantino sigue siendo uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo.

Una experiencia irrepetible. La venganza de La Novia, completa y sin censura. La preventa está activa desde el jueves 19 de febrero. Kill Bill: The Whole Bloody Affair estrena el 26 de febrero en funciones limitadas.