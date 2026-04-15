Edelweiss Orchestra presenta su show "ABBA Sinfónico" en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









Con 41 músicos en escena y bajo la dirección musical del experimentado Danny Nachajón, la orquesta propone un homenaje 100% en vivo a la legendaria banda sueca.

La música de ABBA en formato sinfónico.

Edelweiss Orchestra llega a la ciudad de Buenos Aires con ABBA Sinfónico, un concierto que recorre los grandes clásicos del cuarteto sueco en formato sinfónico, con arreglos especialmente creados para vivir una experiencia emocionante y de alto impacto sonoro. La cita es el sábado 25 de abril en el Teatro Ópera On.

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Con 41 músicos en escena y bajo la dirección musical del experimentado Danny Nachajón, la orquesta propone un homenaje 100% en vivo —sin pistas ni proyecciones— donde el protagonismo es de la música, la orquesta y el público. Edelweiss Orchestra cuenta con una breve, pero vertiginosa trayectoria iniciada en 2023 y un recorrido de crecimiento sostenido con actuaciones en salas como Auditorio Belgrano, Teatro Devoto y Teatro Metro de La Plata.

Cómo y dónde comprar las entradas Las entradas están disponibles a través de la web oficial del Teatro Ópera On, Ticketek y la boletería del teatro.

image El repertorio invita a revivir himnos inolvidables como “Mamma Mia”, “Gimme! Gimme! Gimme!”, “The Winner Takes It All”, “Chiquitita”, “Waterloo”, “Dancing Queen” y más, en emotivas versiones pensadas para cantar de principio a fin.

No hay cantantes en escena: la propuesta está pensada para vivir la música desde la orquesta, con un show dinámico y cercano, ideal para fanáticos de siempre y para quienes quieren descubrir ABBA desde otro lugar. Danny Nachajon inició su carrera musical en Montevideo, Uruguay, en 1969, destacándose como solista en Acordeón Piano Electrónica. Con el tiempo, transformó su individualidad en The Biggest Band, con la que realizó conciertos para el Ministerio de Cultura e infinidad de eventos privados.

ABBA Sinfónico es un viaje musical excepcional, que promete cautivar todos los corazones. La cita es el próximo sábado 25 de abril a las 21h, en el Teatro Opera On, Av Corrientes 860, Capital Federal.

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