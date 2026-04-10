La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires invita a celebrar sus 80 años en el Teatro Colón con ensayos abiertos + Seguir en









El primer coliseo abrirá sus puertas de manera gratuita a quienes habitan cada uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires agasajándolos con piezas musicales interpretadas durante los ensayos generales.

La Filarmónica de Buenos Aires ofrece ser parte de sus ensayos en el Colón.

En el Salón Dorado del Teatro Colón se llevó a cabo la presentación de Tu Barrio al Colón, la iniciativa que junto al Ministerio de Cultura y la Secretaría de Convivencia Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contempla la realización de 15 ensayos generales abiertos (uno por cada barrio) para que vecinos de toda la ciudad puedan asistir y festejar con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires sus 80 años de vida.

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El evento contó con las presencias de la ministra de cultura de la ciudad, Gabriela Ricardes; el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, Gabriel Sanchez Zinny, el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco; el subsecretario de vínculo ciudadano Federico Bouzas; la subsecretaria de gestión comunal Guadalupe Rossi; y la directora general de participación ciudadana Mariela Noya.

La ministra de cultura Gabriela Ricardes explicó que el programa se integra a una política más amplia que busca generar nuevas audiencias, derribar barreras simbólicas y fomentar la participación ciudadana en la vida cultural del teatro: “Nos parecía que era el momento de tener también, así como tenemos unas políticas para las nuevas audiencias, para que la gente se anime a entrar al Colón, porque a veces hay que animarse a entrar al Colón, no solamente es un tema de accesibilidad económica, también tiene que ver con sentir que esto te pertenece, que podés entrar, que nosotros te lo facilitamos. Es una linda manera de brindar la primera vez, un bautismo en el Colón para muchos vecinos que lo tienen incorporado, que lo admiran, y que es su orgullo, pero que todavía a lo mejor no lo conocen.”

El jefe de gabinete de la ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, resaltó la importancia de descentralizar las políticas públicas y acercar la cultura a los barrios, priorizando a los vecinos de la ciudad. También se destacó el valor del Colón como emblema cultural y se reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo su alcance: “La idea es seguir fortaleciendo el Colón para seguir fortaleciendo la cultura en toda la ciudad de Buenos Aires, que nos distingue realmente como una de las mejores ciudades del mundo y seguir llevando esta cultura a los barrios.”, concluyó.

Para finalizar el encuentro, alumnos de la Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón realizaron interpretaciones de obras de Wolfgang Amadeus Mozart y Carlos Gardel en un cierre que combinó la tradición clásica y popular.

Cómo ser parte de Tu Barrio al Colón Gracias al programa Tu Barrio al Colón, se entregarán 400 accesos por ensayo con acompañante incluido, unas 800 ubicaciones en total, para las fechas previstas en el calendario anual de la orquesta. La inscripción para obtener los accesos se realiza de forma online a través de Boti y será necesario contar con usuario MiBA; cada vecino podrá obtener hasta dos ubicaciones. Los cupos son limitados y se asignan por orden de inscripción. Una vez tramitados, la persona recibirá un email de confirmación de los lugares. Los ensayos abiertos de la Orquesta comenzarán el 17 de abril y se realizarán los viernes y sábados a las 11 de la mañana. Cada encuentro tendrá una duración aproximada de 75 minutos y permitirá disfrutar de los repertorios en la previa a las funciones oficiales.