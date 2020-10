Biden halló nuevo aliado en el irreverente Borat

Si bien el director es Jason Woliner, no cabe duda de que los múltiples hallazgos de este nuevo film pertenecen a Baron Cohen, quien al saber que una buena película, repleta de gags, necesita muchos guionistas, lideró un ejército de 14 escritores, incluido él mismo. Y esta la vez la incorrección política se vuelve correcta, desde el punto de vista del partido Demócrata, ya que toda la película esta concebida para burlarse de la era Trump, lo que implica incluir en el film numerosas personalidades reales, ya sea de la cultura o de la política. Basta decir que, a los pocos minutos, Borat ya esta burlándose del coronavirus junto al contagiado Tom Hanks, o se ríe de Jair Bolsonaro –quien seguramente aun no vio el film, porque si no ya habría reaccionado al igual que Trump.

Las escenas de humor más salvaje son las que tienen que ver con Trump, Melania, Pence y sus seguidores, de los que se burla de manera impiadosa. Y el non plus ultra es la escena de la hija de Borat (la excelente actriz búlgara Maria Bakalova), quien se entrega a Rudy Giuliani con la esperanza de salvar su nación. No hay manera de saber cómo se las arreglaron para rodar esa escena, donde se ve al abogado tocarse los genitales delante de la actriz. En los EE.UU. esa escena provocó todo tipo de reacciones, empezando por el propio Giuliani, quien negó la veracidad de lo que se muestra, y que fue la que provocó la reacción de Trump en Twitter.

Esta nueva “Borat” tiene gags fuertes –los chistes sobre matar gitanos siguen siendo una constante del personaje y sus andanzas-, pero algunos provienen de la realidad. Es que Kazajistán, el país que Borat quiere salvar del desastre económico y cultural, ahora aprueba la película. Esto no fue así con la primera parte, cuando la prohibió en todo su territorio, lo que no impidió que se convirtiera en un éxito internacional basado en buena parte en las burlas a esa nación y sus habitantes. Pero ahora su gobierno, a través de su Secretaría de Turismo, está convencido de las películas de Borat pusieron su tierra en el mapa para millones de espectadores, y por eso lanzaron un nuevo clip de propaganda turística basado en el slogan de Borat: “Kazaksthan: Very Nice! (¡Muy bonito!), que Borat repite permanentemente.