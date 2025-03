Eial Moldavsky le pidió perdón a Lali Espósito tras el repudio en redes sociales

Aclaró que "en ningún momento" se refirió a Lali y comentó que "la historia es completamente falsa, en el marco de alimentar el aire de un programa, de una consigna, y donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces".

Y agregó: "Jamás traería mi intimidad así, jamás lo hice, espero no hacerlo, y no contaría una historia así al aire nunca". "Dicho eso, me parece que está bien ofrecer una disculpa general, en primer lugar a Lali, que es una víctima injustificada de este video que en mi cabeza no la tenía, pero que apareció y se dio así la especulación", apuntó.

Seguidamente, también pidió perdón "a todos los que vieron el video" con las siguientes palabras: "La verdad es que es bastante incómodo para mí verlo, no me siento para nada representado. Uno, a veces, olvida, se deja llevar por hablar dos horas al micrófono".

Finalmente, concluyó: "Creo que corresponde pedir perdón, ser claro en esto, decir que me parece pésimo lo que dije, cómo lo dije, cómo salió. Estoy profundamente arrepentido y creo que no queda mucho más que hacerse cargo".

Javier Milei borró todos sus posteos sobre Lali Espósito: cuál es el motivo

El presidente Javier Milei eliminó todas las publicaciones de X en las que menciona a la cantante Lali Espósito, ya sea en las que la cuestionaba nombrándola, o el las que la criticaba bajo pseudónimos como "Lali Depósito". Los posteos en los que apuntaba contra la artista, ya no figuran en el perfil presidencial.

Desde que Lali se manifestó en contra del Gobierno, luego de que triunfaran en las elecciones de 2023, el Presidente inició un constante cuestionamiento contra la artista que es prácticamente diario, también por parte de sus seguidores

Milei llegó a llamar "Lali Depósito" y "Ladri Depósito" a la cantante en varias entrevistas, aunque parece que este apodo llegó a su fin, al menos en X.