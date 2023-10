El 60 aniversario de Doctor Who ya tiene fecha de estreno en Argentina: ¿Cuándo y cómo verlo?

Hasta el momento, la plataforma en Argentina no tiene confirmado que las temporadas previas de Doctor Who vayan a estar disponibles . Esto es igual en todo el mundo, donde ninguna región lo ha podido confirmar.

¿Cuándo y cómo ver los especiales del 60 aniversario de Doctor Who?

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdisneyplusla%2Fstatus%2F1717327527155270115&partner=&hide_thread=false Después de 60 años, la TARDIS está llegando #DoctorWho, 3 especiales originales. Estreno 25 de noviembre en #DisneyPlus. pic.twitter.com/PimC3u4V1N — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) October 25, 2023

Los tres especiales, titulados Doctor Who: La bestia estelar (estreno 25 de noviembre), Doctor Who: Salvaje y azul lejanía (estreno 2 de diciembre) y Doctor Who: Risitas (estreno 9 de diciembre), reunirán nuevamente al Decimocuarto Doctor (David Tennant) con Donna Temple (Catherine Tate), quienes se encontrarán cara a cara con el villano más aterrador hasta la fecha: el Juguetero (interpretado por Neil Patrick Harris en su debut en Doctor Who)

El elenco incluye también a Yasmin Finney como Rose Temple-Noble y Miriam Margolyes en la voz de Beep el Meep, además de los actores que vuelven a interpretar sus respectivos personajes: Jacqueline King como Sylvia Noble, Karl Collins como Shaun Temple, Ruth Madeley como Shirley Anne Bingham y Jemma Redgrave como Kate Lethbridge-Stewart.

Una nueva temporada de Doctor Who protagonizada por Ncuti Gatwa (Sex Education) como el Decimoquinto Doctor se emitirá en 2024 en Disney+.

Qué es Doctor Who, cómo sigue saliendo después de 60 años y por qué cualquiera se puede sumar

doctor who ncuti gatwa millie gibson Ncuti Gatwa (Sex Education) será el próximo Doctor. BBC

En esta fecha, pero en 1963, la BBC estrenó el episodio inicial de su nueva "serie educacional". Durante sus primeros años, Doctor Who marcó las bases que aún sostienen a la serie: seguimos al "Doctor", un alien con forma humana, de una raza llamada "Time Lords" (Señores del Tiempo), que posee una máquina que viaja por el tiempo y el espacio y que visita distintas épocas y planetas tratando de arreglar errores causados por una enorme galería de villanos.

La mecánica es solo una excusa para la exploración de nuestro propio mundo. Como un externo, el Doctor aprende de la humanidad a la vez que contagia valores donde la valentía y la amabilidad son el eje. A la vez, sus acompañantes de la tierra que le enseñan a él forman una comunión que resalta todo lo que podemos ser. El Doctor no resuelve las cosas con armas ni violencia, la inteligencia y el deseo de "descubrir que mantiene el mal a raya" son todo lo que necesita.

El secreto de su longevidad llegó en 1966. La avanzada edad del actor principal, William Hartnell, llevó a los productores a decidir si cancelar la serie o buscar una solución. De allí salió una de las ideas más inteligentes de la ficción: a partir de ese momento, la raza del Doctor posee el poder de la "regeneración", por el cual al morir su cuerpo se transforma en uno nuevo pero manteniendo sus recuerdos.

Así se abrió un universo de posibilidades. Cada unos años, cuando un actor decidía retirarse del personaje, la serie simplemente escribía una historia de despedida y lo reemplazaba por el siguiente. Hasta ahora, 13 actores y una actriz interpretaron al Doctor, más algunas versiones alternativas y regresos.

La naturaleza de cambió constante que obtuvo la serie también permitió que distintas generaciones de fanáticos puedan sumarse en distintos momentos de su historia, cada uno con "su era" y "su Doctor". Cuando un Doctor cambia (sobre todo en las últimas décadas) el primer episodio del nuevo suele escribirse como un "relanzamiento" de la serie, explicando los principios básicos de nuevo para que cualquiera se pueda sumar desde allí.

El presente y futuro de Doctor Who: un momento ideal para arrancar

doctor who Todos los Doctores hasta ahora. BBC

La serie no tuvo siempre buenos momentos: fue cancelada en 1989 y pasó prácticamente 16 años fuera del aire. En 2005, el productor Russel T. Davies (Years & Years) consiguió revivirla junto a la BBC y produjo cuatro temporadas. Durante los 2010, Steven Moffat (Sherlock) y Chris Chibnall (Broadchurch) le dieron su impronta con mayores y menores éxitos.

Ahora, (ante una bajada precipitada de ratings y crítica) Davies regresa al rol de productor y planea darle un fuerte impulso a la serie. Por eso, firmó un trato de distribución con Disney, que hará que los nuevos episodios de la serie lleguen a todo el mundo (menos Reino Unido) por la plataforma Disney+. Esta facilidad de acceso y un punto de quiebre tan fuerte en la producción hará de su regreso en 2023 un punto ideal para cualquiera que tenga interés en arrancar a ver la serie.