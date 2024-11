El actor turco Ergün Demir de "Las mil y una noches" opinó sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Sobre el comunicado que compartió este martes la mediática luego de hacerse público su romance con L-Gante , Demir expresó: "Creo en la sinceridad de Wanda , aunque nunca he tenido el placer de conocerla. Así es como lo vivió su corazón y en su alma, por lo que hay que respetar su opinión".

En ese escrito, la conductora de Bake Off había indicado: "La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas". Al respecto, el actor turco opinó: "No comparto esta visión que tiene de Turquía. No hay que confundir los destinos individuales, de los proyectos de sociedad colectiva".