Wanda Nara tras blanquear su relación con L-Gante: "Estoy separada y libre de estar con quien quiero"

En sus historias de Instagram, la conductora de Bake Off comenzó su comunicado: " La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas . Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien "

"Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas . Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy ", continuó, aludiendo sin mencionarlo al delantero argentino.

En ese sentido enfatizó: "No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar. Mientras fui feliz estuve, cuando eso deja de pasar me parece lo más sincero seguir mi camino". Todo esto no hace más que evidenciar que el romance con Mauro Icardi está terminado.

Por último, la empresaria sentenció: "No se preocupen por mis hijos, si hay algo que soy es buena madre. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión, al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad".