El arte que nació de una gran crisis

No es obra que pueda incomodar, está situada en la franja de lo reconocible y sobre la que no deben hacerse crípticas especulaciones.

“Hanging Lake” (2018), de gran formato, ocupa gran parte de la sala principal , podría caer en el cliché de paisajes congelados , nieve sobre las ramas , que se reflejan sobre un lago. Dicho así podría parecer kitsch pero hay algo que obliga a escudriñar centímetro por centímetro, descubrir su pasión pictórica y nuestra capacidad para meternos en ese paisaje envolvente. Así sucede con “Dancer in the dark” (2019), sí, un fondo oscuro pero un blanco iluminador que revela la fragilidad, lo efímero de un ramo de flores que como no podía ser de otro modo, tuvo unos instantes de esplendor.

Salamanco capta momentos de la naturaleza que nos cautiva , sobre todo a los seres urbanos que no sabemos mucho de ella. Como lo señala Juan Batalla en un texto escrito para la muestra: "Quizás las obras no son solo lo que representan o lo que nos representan a partir de sus temas, sino una incitación hacia aquello que creemos conocer". Parte del misterio que encierra una obra de arte. Salamanco también piensa en el color, muy estudiado como en el caso de "Flores amarillas". No importan aquí tanto la forma flores sino el estallido del color que se desparrama sobre las chapas, un todo que da una vuelta de tuerca a lo que pudiera ser una cabal representación. Salamanco, con esta muestra, propone un verdadero desafío al acto de mirar.