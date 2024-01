El "Barbenheimer" llega a los Premios Oscar: ¿Quién tuvo más nominaciones?

Barbie contó nominaciones a Mejor Película, Mejor Actor de Reparto ( Ryan Gosling ), Mejor Actriz de Reparto ( America Ferrara ), Diseño de Vestuario y dos nominaciones a Canción Original: “I'm Just Ken” y “What Was I Made For?” de Billie Eilish y Finneas O'Connell , Diseño de Producción y Guión Adaptado.

Cabe destacar que Barbie no tuvo la segunda mayor cantidad de nominaciones esta mañana detrás de Oppenheimer. Por delante de la película de Mattel se encontraba Poor Things, de Searchlight, con 11 nominaciones al Oscar, y Killers of the Flower Moon, de Apple Original Films, con diez.