El célebre director de videojuegos Hideo Kojima adaptará Death Stranding junto a A24

La eminencia de la industria, creador de la saga Metal Gear Solid, confirmó que el juego protagonizado por Norman Reedus vera una adaptación junto a los creadores de Everything Everywhere All at Once.

Hideo Kojima es una eminencia en la industria de los videojuegos por ser el creador de la saga Metal Gear Solid y uno de los directores más visionarios en el mundo del gaming. Una de sus obras cumbres fue Death Stranding, que ahora verá una adaptación al cine de la mano de la aclamada productora A24.

El propio Kojima lo confirmó en sus redes sociales publicando una foto en las oficinas de A24. Se trata del estudio detrás de producciones como Everything Everywhere All at Once, Uncut Gems y Hereditary.

Esta adaptación se va a tratar "los misteriosos eventos que rodean al evento apocalíptico llamado 'Death Stranding', que borró la línea entre la vida y la muerte y trajo criaturas de pesadilla a un mundo al borde del colapso", describió la productora. Kojima adelantó que la película va a "introducir nuevos elementos y personajes en el universo de Death Stranding", explicando que no será una adaptación idéntica al videojuego.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1735317286498775118&partner=&hide_thread=false https://t.co/YPCFT6w0Ny pic.twitter.com/3Xt7QXQ6r4 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 14, 2023 "Hay muchas adaptaciones de videojuegos ahora pero creo que lo que estamos creando no es una traducción directa", dijo Kojima en un comunicado que agrega: "La intención es llegar a una audiencia que no sea solo gamers, sino cualquiera que ame el cine. Estamos creando un universo de Death Stranding que nunca nadie ha visto y que es solo alcanzable a través del cine".

El desarrollador de videojuegos ya había confirmado que la película de Death Stranding estaría co-producida por Alex Lebovici, el productor ejecutivo del film de terror Barbarian. Qué es Death Stranding, el videojuego de Hideo Kojima que adaptará A24 En la historia de Death Stranding, el jugador debe reconectar una sociedad fracturada tras un cataclismo llamado "Death Stranding". Este abrió el paso entre los vivos y los muertos y permitió el paso de criaturas del más allá a este mundo poblado por una sociedad desolada. Llevando en sus manos el futuro de la humanidad, los jugadores se ponen en la piel de Sam Bridges y buscarán devolverle la esperanza a la humanidad, conectando a los últimos sobrevivientes. El juego contó con actores como Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Lindsay Wagner, y Margaret Qualley. Kojima Productions (el estudio de videojuegos del director) está trabajando actualmente en Death Stranding 2. Hideo Kojima anunció OD, un juego de terror en colaboración con Jordan Peele y Xbox Studios Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1732949742689378701&partner=&hide_thread=false Just announced my new game “OD”. pic.twitter.com/U8TE9V1Ojv — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 8, 2023 Durante la transmisión de los premios The Game Awards, Hideo Kojima presentó el juego "OD" que está realizando en colaboración con el actor y cineasta Jordan Peele. "Es un videojuego, no me malinterpreten, pero al mismo tiempo es una película, una nueva forma de comunicación", aseguró Kojima sobre "OD", juego inmersivo que busca poner a prueba el umbral del miedo. Para esto, el creador está trabajando con Xbox Studios y su tecnología de juegos en la nube. Peele, que dirigió las películas "Nope" (2022), "Us" (2019) y "¡Get Out!", aseguró que el videojuego que está creando Kojima es totalmente inmersivo y absolutamente aterrador. "Yo crecí viendo películas y soy creador de videojuegos, Jordan creció jugando y ahora es director de cine", dijo Kojima. "Esta colaboración será realmente increíble", aseguró.

