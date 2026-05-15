Feriados 2026: quiénes son los afortunados que tendrán un fin de semana de 4 días + Agregar ámbito en









Si bien no será para todos, un gran número de personas podrá aprovechar esta jornada libre para tener un finde extralargo.

Este asueto beneificará el cierre de mayo para muchos. Depositphotos

Mayo arrancó con una jornada libre para todos los argentinos y, si bien todavía queda un día más en el calendario nacional de feriados, habrá un grupo reducido que podrá aprovecharlo de una manera distinta. Esto se debe a que un asueto local les permitirá combinar días no laborables y tener un fin de semana extralargo.

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Aunque se sabe de antemano que no será para todos, quienes estén alcanzados por la medida contarán con la posibilidad de tener un descanso extendido. Así, podrán planificar una escapada rápida para llegar a la mitad de 2026 con las energías recargadas.

Freepik Feriados Este tipo de feriados permite planificar una escapa rápida. Freepik

A qué se debe el feriado del 22 de mayo de 2026 Esta fecha solo afectará a una parte de la provincia de Buenos Aires. El partido de Brandsen celebrará una jornada patronal, porque el viernes 22 de mayo es el día de Santa Rita de Casia, conocida como la patrona de las causas difíciles, imposibles y desesperadas.

Quienes se vean beneficiados podrán enlazar ese día con el fin de semana y el feriado del lunes 25 de mayo, que sí integra el calendario nacional. Así, tendrán cuatro días sin actividades, lo que permite un descanso extendido o la posibilidad de planificar una escapada rápida.

Esto afectará principalmente al sector público y a empleados del Banco Provincia, aunque eso no deja sin chances de aprovecharlo a quienes trabajan en el sector privado. Si sus empleadores lo deciden, algunos comercios o empresas podrían sumarse y darles a sus trabajadores la posibilidad de aprovechar el asueto. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional