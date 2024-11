El descargo del tuitero libertario tras la discusión con Dillom en un avión

El usuario, conocido en las redes como "La Pistarini", escribió un largo posteo tras la discusión contra el cantante. La pelea en el avión no pasó a mayores y el cruce se volvió viral en las redes sociales.

En un largo descargo en su cuenta oficial de X , el tuitero libertario, conocido como La Pistarini, se refirió a la discusión que mantuvo con el rapero Dillom y apuntó contra los periodistas que lo criticaron. "Quiero que sepan qué no me arrepiento de NADA de lo que sucedió , mantengo al 100% mi postura sobre mis dichos, yo ejercí mi derecho a expresarme y Dillom por su lado hizo lo mismo ", afirmó.

En detalle, el libertario y el artista mantuvieron una acalorada discusión en un vuelo, luego de que La Pistarini subiera un posteo en X con una foto de Dillom con un mensaje que rezaba " lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom ". Tras leer la publicación, el rapero argentino fue a increpar al tuitero y el fuerte cruce se volvió viral en las redes sociales.

Ante lo ocurrido, y las posteriores críticas a su accionar, La Pistarini utilizó su cuenta para realizar un extenso descargo sobre el cruce que mantuvo con Dillom: "Estábamos en un avión en el medio del Atlántico, no iba a ejercer violencia física teniendo en cuenta todas las consecuencias que eso podría traer para ambos, siempre mantuve la calma. Desde el momento uno, cuando Dillom prende la cámara y me pregunta si yo era la persona del tweet y si me gustaba sacarle fotos, dije siempre que si haciéndome responsable de todo, como siempre", relató.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/La_Pistarini/status/1855058035548602476&partner=&hide_thread=false Quiero que sepan qué no me arrepiento de NADA de lo que sucedió, mantengo al 100% mi postura sobre mis dichos, yo ejercí mi derecho a expresarme y Dillom por su lado hizo lo mismo. Cosa que respeto totalmente.



Estábamos en un avión en el medio del Atlántico, no iba a ejercer… — La Pistarini (@La_Pistarini) November 9, 2024

En su versión de los hechos, La Pistarini describió: "En el vídeo se ve claramente cuando Dillom intenta agredirme, automáticamente y por reflejo pongo la mano para evitar el contacto, cosa que logré y al instante se cae su teléfono. En ese momento levanta el teléfono, dice una frase más y se retira, ahí termina nuestro intercambio".

Tras contar su visión de la discusión, el usuario de X afirmó estar "absolutamente orgulloso" de posicionarse en las "antípodas del pensamiento de personajes insignificantes como Jorge Rial, un tipo que se hartó de maltratar mujeres en su época de 'intrusos', aunque ahora se haga el feminista". Además, también criticó a los periodistas Pablo Duggan y Diego Brancatelli: "yo NO ME OLVIDO que militaron una cuarentena atentando contra la libertad de los argentinos, pasándose por el quinto forro del culo la Constitución Nacional", escribió.

"Tampoco me olvido y les pido que ustedes tampoco se olviden que fueron ELLOS, los que militaron a capa y espada a un VIOLENTO y golpeador como el ex presidente Fernández, solo porque era el 'Capitán Beto' que había puesto un ministerio de mujeres, género y diversidad, que al final no defendió a NADIE y solo fue un aguantadero de ñoquis", denunció el libertario.

Sobre el accionar del periodismo en general, Siber agradeció irónicamente que los "periodistas pauteros" le hayan "dedicado todo un programa elucubrando todo tipo de teorías falopa". "Se nota que no tienen ABSOLUTAMENTE nada para decir y necesitan rellenar su mierda de programación con algo", disparó.

"A los que me insultaron solo me queda decirles que me chupa la pija su opinión", respondió La Pistarini para luego sentenciar: "Por último y para terminar, NUNCA van a poder quebrarme la moral. Sigan y sigan inventando estupideces. Abrazo, SI, yo soy la Pistarini. Sigan portándose bien".

El tenso cruce entre Dillom y el tuitero libertario

El cantante Dillom confrontó a un popular tuitero libertario durante un vuelo el pasado miércoles y el cruce se volvió viral en las redes sociales.

@La_Pistarini, usuario que tiene 44.100 seguidores en X y suele compartir contenido a favor de Javier Milei y Donald Trump, compartió un tuit con una foto del músico junto a un picante mensaje: "Lo último que me faltaba, coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom", escribió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/La_Pistarini/status/1854337211262476558?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1854337211262476558%7Ctwgr%5E5b88509cd59005459f6ef6910a5c1d9dab38a79b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fespectaculos%2Ftuitero-libertario-quiso-escrachar-dillom-un-avion-y-el-rapero-lo-cruzo-pleno-vuelo-mira-que-guapo-que-sos-n6079406&partner=&hide_thread=false Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom pic.twitter.com/syhKBWUHf3 — La Pistarini (@La_Pistarini) November 7, 2024

Ante esto, el rapero de 23 años vio la publicación en X e intentó ubicarlo dentro del avión. Tras intercambiar mensajes con otros usuarios de la red social, el artista logró dar con la persona.

Tras identificar quién lo había insultado y fotografiado sin sin su consentimiento Dillom comenzó a increparlo: “Vos sos Pistarini, el que sube fotos mías a Twitter, tenés algún problema".

“Ninguno capo, andá tranquilo”, respondió La Pistarini corriendo la mano del cantante y tirándole el celular. Tras esto, el cruce se tensó: “Te arranco la cabeza pelotudo”, lanzó Dillom con más bronca que antes mientras el tuitero seguía pidiéndole que se fuera “tranquilo” a su asiento.

Dillom Pistarini.mp4 El momento del cruce entre Dillom y el tuitero libertario. @dillom666 / X

“¡Ah, mira que guapo que sos, pelotudo!”, cerró el rapero. La discusión entre ambos duró menos de medio minuto y tanto Siber como Dillom volvieron a sus asientos.