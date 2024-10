Javier Milei se comparó con un nuevo Superman y una guionista de DC se burló

El presidente no se quedó atrás y aprovechó el momento para subirse a la comparación y responder con su clásico mensaje libertario: "Fenómeno barrial. Viva la libertad carajo".

Si bien se pueden hallar ciertas similitudes con la nueva imagen de Superman, en particular su pelo, lo cierto es que nada más lejos de la realidad. El nuevo superhéroe, proveniente de Kripton, no es originario de una familia de clase acomodada de dicho planeta sino, por el contrario, tiene sus raíces en la clase trabajadora.

La usuaria @superpibaAR le hizo notar a Gail Simone, guionista de la compañía DC, sobre la comparación de Milei. "Ayuda. Nuestro presidente totalmente psicótico piensa que DC hizo un cómic de Superman inspirado en él", le dijo. La redactora estrella de varios cómics de Wonder Woman respondió con sorpresa: “Wait, what?” (“Espera, ¿qué?”).

Más allá de que otro de los usuarios intentó defender al presidente afirmando que Milei no pensaba que el comic estuviera inspirado en él, Simone no le creyó. "Les garantizo que el personaje no está basado en el presidente argentino", aseguró más tarde.

También le recordaron que uno de los pasatiempos del mandatario era vestirse como un superhéroe al que denominaba Capitán AnCap (AnarcoCapitalista). La imagen de Milei sorprendió a la guionista, quien respondió con un "Weird", que suele traducirse como "Extraño" o "Raro".