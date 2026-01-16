El director Sam Raimi reveló cuales son sus películas de terror favoritas

El director de cine, reconocido por Evil Dead y la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire, habló sobre su vínculo con el género.

Sam Raimi compartió cuáles son algunas de sus películas de terror favoritas. El director de Evil Dead participó en una sesión AMA (Ask Me Anything) en el subreddit r/movies en la que le preguntaron si tenía alguna película de terror reciente favorita.

"Weapons me pareció genial, original y aterradora" , dijo, antes de añadir: "También me encantó Get Out y Smile. La última película de Destino Final también fue genial" .

La película de terror y misterio Weapons, dirigida por Zach Cregger , fue un éxito de taquilla tras su estreno en agosto del año pasado, y un usuario de Reddit le respondió a Raimi: "Claro que Sam Raimi tiene muy buen gusto. Weapons es mi favorita de 2025".

En cuanto a sus películas de terror favoritas en general, optó por The Haunting, Tiburón, The Grudge y Los Otros .

En otra parte de la sesión, Raimi explicó cómo se inició en el cine de terror. Director de comedia en la escuela y la universidad, fue cuando se asoció con Robert Tapert y Bruce Campbell para hacer un largometraje que cambió de género.

“Rob dijo que los únicos cines que proyectan películas caseras son los autocines, y que solo proyectan películas de terror, así que hay que aprender a hacer una película de terror”, dijo. “Le dije que no me gustaban las películas de terror, que me daban miedo, y me dijo que lo intentara. Eso fue realmente lo que me inició en el terror”.

También le preguntaron a Raimi sobre su amistad con Campbell y por qué disfruta tanto torturando a su "pobre amigo". Raimi ha sometido a Campbell a menudo a penurias físicas en sus películas, sobre todo en la trilogía de Evil Dead. En respuesta, escribió: "No es que lo disfrute. Alguien tiene que hacerlo".

Cuando le preguntaron cómo se mantenía su Oldsmobile Delta 88 de 1973, que apareció originalmente en la primera película de Evil Dead, bromeó: "Ha aguantado bien los últimos 53 años. Participó en todas mis películas. Es increíble la cantidad de veces que ha atropellado o lastimado a Bruce Campbell", antes de bromear con que ha tenido que esconder réplicas del coche por todo Estados Unidos para evitar que Campbell lo destrozara.

La próxima película de Raimi es el thriller de terror Send Help (¡Ayuda!), protagonizado por Rachel McAdams y Dylan O'Brien, que se estrenará el 29 de enero.