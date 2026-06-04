"La Odisea" obtuvo una clasificación R: qué significa esto para la nueva película de Christopher Nolan + Agregar ámbito en









La última película de Nolan, Oppenheimer, también recibió una calificación R y se estrenó en pleno verano estadounidense.

Matt Damon protagoniza la nueva cinta de Nolan.

La Odisea, la extensa adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero, ha sido clasificada como R por la Motion Picture Association de Estados Unidos. Es inusual que una apuesta de este calibre por parte de un estudio reciba una clasificación R últimamente; los estudios suelen intentar que sus aventuras llenas de acción obtengan clasificaciones PG-13 o PG (adolescentes y preadolescentes) para llegar al público más amplio posible.

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La categoría R califica a una película para adultos y exige que los menores de 17 años entren a las salas de cine o adquieran el contenido únicamente si están acompañados por un padre o tutor.

La última película de Nolan, Oppenheimer, también recibió una calificación R y se estrenó en pleno verano estadounidense. Llegó a recaudar casi mil millones de dólares en la taquilla mundial. Otras películas de Nolan, como Inception, Dunkirk, Tenet y la trilogía de El Caballero Oscuro, recibieron calificaciones PG-13.

El probable éxito de La Odisea Universal, que colaboró con Nolan en Oppenheimer, distribuye La Odisea. Se estrena el 16 de julio, un periodo en el que muchas de las películas del director han cosechado éxitos.

Según se informa, La Odisea cuenta con un presupuesto de 250 millones de dólares, por lo que necesitará atraer al público. Se sitúa como quizás la película con clasificación R más cara de la historia, superando a títulos como Joker: Folie à Deux y Deadpool & Wolverine. Además de Nolan, uno de los nombres más importantes del cine, el reparto incluye a Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson y Anne Hathaway.

Se estima que La Odisea sea una de las películas más taquilleras del año. Las entradas para las proyecciones en IMAX 70 mm salieron a la venta el año pasado y se agotaron rápidamente, mientras que la demanda para entradas anticipadas en EEUU (salieron a la venta hoy) provocó largas esperas en las web de los cines.

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