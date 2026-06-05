Conmoción en Hollywood por la muerte de James Handy: el reconocido actor fue apuñalado por el hijo de su pareja + Agregar ámbito en









Handy es reconocido por haber participado en películas como "Jumanji", "Top Gun: Maverick" y numerosas series de televisión.

Handy fue asesinado por el hijo de su pareja en su casa de Los Ángeles.

James Handy, un reconocido actor de Hollywood que apareció en películas como Top Gun: Maverick (2022), Jumanji (1995), El veredicto (1982) y Aracnofobia (1990), murió. Tenía 81 años.

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El miércoles, alrededor de las 9:30 de la mañana, la policía de Los Ángeles respondió a una llamada críptica en Tarzana, donde encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de la residencia tras haber sido apuñalado en el pecho. Fue trasladado en ambulancia a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento.

“Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre de pecado”, le dijo la persona que llamó al 911 al operador.

El sospechoso, Michael Gledhill, de 44 años, detuvo a los agentes que acudieron al lugar y les dijo que era a quien buscaban. El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que Gledhill y su madre vivían con el actor y que ella era la novia de Handy.

Gledhill fue arrestado y fichado bajo sospecha de asesinato , y su fianza se fijó en 2 millones de dólares.

image James Handy en Jumanji (1995). La extensa trayectoria de James Handy Nacido en la ciudad de Nueva York, Handy hizo su debut en televisión en dos episodios de 1977 de la telenovela de ABC Ryan's Hope, para luego aparecer en ABC Afterschool Specials, Cagney & Lacey, Matlock, Quantum Leap, Wings, Murder, She Wrote, LA Law, NYPD Blue, Beverly Hills 90210, Melrose Place, The X-Files, Walker Texas Ranger, Law & Order, ER, Criminal Minds, 9-1-1 y más. Además de su papel en Top Gun: Maverick (2022), Handy apareció en Logan (2017) como el médico que trató a Hugh Jackman. En Jumanji (1995), Handy interpretó al exterminador, mientras que en Arachnophobia dio vida a Milton Briggs. Entre sus otras apariciones cinematográficas se incluyen The Rocketeer, Brighton Beach Memoirs, The Verdict y K-9.

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