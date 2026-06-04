"La era de hielo" vuelve a los cines: Disney presentó el primer tráiler de la sexta entrega + Agregar ámbito en









La saga de La era de hielo comenzó en 2002 y se convirtió rápidamente en una de las franquicias animadas más exitosas del mundo.

Llega la sexta entrega de la saga.



La saga animada La era de hielo está de regreso. Disney presentó el primer tráiler de La era de hielo: Mundo de lava, la sexta película de la exitosa saga animada, que llegará a los cines el 4 de febrero de 2027.

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El tráiler presenta a Manny (voz en inglés de Ray Romano), Diego (voz en inglés de Denis Leary), Sid (voz en inglés de John Leguizamo), Buck (voz en inglés de Simon Pegg) y Ellie (voz en inglés de Queen Latifah), junto con los obsesionados por las bellotas Scrat, Crash, Eddie y Baby Scrat, quienes salen disparados de un volcán directo a una aventura disparatada llena de dinosaurios y lava, explorando rincones nunca antes vistos del peligroso Mundo Perdido.

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El regreso de La era de hielo La saga de La era de hielo comenzó en 2002 bajo el sello de Blue Sky Studios y se convirtió rápidamente en una de las franquicias animadas más exitosas del mundo. A lo largo de cinco películas principales, la serie acumuló miles de millones de dólares en taquilla y presentó personajes que se transformaron en íconos de la animación moderna.

Tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney y el cierre de Blue Sky Studios, la compañía continuó expandiendo la propiedad con proyectos para Disney+, como La era de hielo: Las aventuras de Buck y la ya mencionada La era de hielo: Las aventuras de Scrat. Ahora, el estudio apuesta por devolver a la pantalla grande al elenco principal.

La nueva entrega está dirigida por John Donkin, responsable de La era de hielo: Las aventuras de Buck, mientras que Lori Forte regresa como productora después de haber trabajado en películas anteriores de la franquicia. La era de hielo: Mundo de lava marcará el regreso oficial de la saga cinematográfica principal y buscará iniciar una nueva etapa para una de las propiedades animadas más exitosas de las últimas dos décadas. La era de hielo: Mundo de lava llega a los cines el 4 de febrero de 2027.

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