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4 de junio 2026 - 20:05

"La era de hielo" vuelve a los cines: Disney presentó el primer tráiler de la sexta entrega

La saga de La era de hielo comenzó en 2002 y se convirtió rápidamente en una de las franquicias animadas más exitosas del mundo.

Llega la sexta entrega de la saga.&nbsp;

Llega la sexta entrega de la saga. 


La saga animada La era de hielo está de regreso. Disney presentó el primer tráiler de La era de hielo: Mundo de lava, la sexta película de la exitosa saga animada, que llegará a los cines el 4 de febrero de 2027.

El tráiler presenta a Manny (voz en inglés de Ray Romano), Diego (voz en inglés de Denis Leary), Sid (voz en inglés de John Leguizamo), Buck (voz en inglés de Simon Pegg) y Ellie (voz en inglés de Queen Latifah), junto con los obsesionados por las bellotas Scrat, Crash, Eddie y Baby Scrat, quienes salen disparados de un volcán directo a una aventura disparatada llena de dinosaurios y lava, explorando rincones nunca antes vistos del peligroso Mundo Perdido.

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Embed - La Era De Hielo: Mundo de Lava | Tráiler Oficial | Doblado

El regreso de La era de hielo

La saga de La era de hielo comenzó en 2002 bajo el sello de Blue Sky Studios y se convirtió rápidamente en una de las franquicias animadas más exitosas del mundo. A lo largo de cinco películas principales, la serie acumuló miles de millones de dólares en taquilla y presentó personajes que se transformaron en íconos de la animación moderna.

Tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney y el cierre de Blue Sky Studios, la compañía continuó expandiendo la propiedad con proyectos para Disney+, como La era de hielo: Las aventuras de Buck y la ya mencionada La era de hielo: Las aventuras de Scrat. Ahora, el estudio apuesta por devolver a la pantalla grande al elenco principal.

La nueva entrega está dirigida por John Donkin, responsable de La era de hielo: Las aventuras de Buck, mientras que Lori Forte regresa como productora después de haber trabajado en películas anteriores de la franquicia.

La era de hielo: Mundo de lava marcará el regreso oficial de la saga cinematográfica principal y buscará iniciar una nueva etapa para una de las propiedades animadas más exitosas de las últimas dos décadas.

La era de hielo: Mundo de lava llega a los cines el 4 de febrero de 2027.

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