El documental del reality show más conocido de Estados Unidos ya se estrena en esta plataforma de streaming

La cadena anunció la llegada de una docuserie ideal para los fanáticos de los programas de competencia.

Aparecerán varias de las figuras más importantes del icónico reality, tanto frente a cámara como detrás de escena.

La agenda de las plataformas de streaming se encuentran cada vez más apretadas, con el inmenso catálogo que proponen para que sus usuarios disfruten. Desde producciones románticas, de drama o hasta la acción más cruda, uno de los grandes beneficios de ser suscriptor de estas empresas es que sus contenidos se renuevan de forma constante.

Por eso mismo, Netflix , que se encuentra posicionada entre las plataformas líderes del mercado , tiene la obligación con sus afiliados de renovar sus contenidos de manera frecuente, lo que puede llevar tanto a estrenos emocionantes.

Ése es el caso de 'Reality Check: Detrás de America’s Next Top Model’, el documental que promete contar los secretos más escondidos de uno de los realities más famosos de la historia.

Reality Check: Detrás de America’s Next Top Model ( Reality Check: Inside America’s Next Top Model ) es una docuserie documental de tres episodios, que ofrece un análisis profundo y revelador sobre el famoso reality show America’s Next Top Model.

El documental no sólo se enfoca en su historia y éxito, sino también en lo que ocurría detrás de cámaras : el drama, las controversias, las prácticas cuestionables y el impacto cultural de la franquicia.

Para eso, la producción recoge entrevistas con figuras clave del programa: presentadora Tyra Banks, jueces, exconcursantes y productores, quienes reflexionan sobre su experiencia en el reality y su legado tras más de dos décadas de emisión.

Además, examina el contraste entre la imagen glamurosa que se mostraba en pantalla y el caos, presiones y controversias detrás de escena, incluyendo prácticas criticadas como los extremos de los cambios de imagen, momentos de discriminación, body-shaming y conflictos internos.

Mientras, se pregunta hasta qué punto la televisión de entretenimiento puede llegar por la audiencia, el documental revela cómo ANTM se convirtió en un fenómeno global con más de 100 millones de espectadores en su apogeo y cómo hoy se reevalúa en retrospectiva.

La docuserie se estrenará en Netflix el 16 de febrero de 2026, y estará disponible para ver en streaming en esa plataforma.

Tráiler de 'Reality Check: Detrás de America’s Next Top Model’

Embed - Reality Check: Inside America's Next Top Model | Official Trailer | Netflix

Quiénes aparecerán en 'Reality Check: Detrás de America’s Next Top Model’

En la docuserie Reality Check: Detrás de America’s Next Top Model (Reality Check: Inside America’s Next Top Model) aparecen varias de las figuras más importantes del icónico reality, tanto frente a cámara como detrás de escena. La serie incluye entrevistas y testimonios de personas que formaron parte del programa original, aportando distintas perspectivas sobre cómo se hizo y cómo se vivió.