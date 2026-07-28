Consumo en supermercados: qué productos dejaron de comprar los argentinos y por qué

Las ventas volvieron a caer durante mayo y acumularon su quinta baja interanual consecutiva. Los mayores retrocesos se concentraron en bebidas, lácteos y otros rubros de consumo cotidiano.

El consumo en los supermercados continuó mostrando señales de debilidad durante mayo , según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . Aunque las ventas registraron una leve mejora respecto de abril, la comparación interanual volvió a arrojar un resultado negativo y extendió la racha de caídas.

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De acuerdo con la Encuesta de Supermercados , las ventas alcanzaron los $2,50 billones , lo que representó una disminución real del 0,7% frente a mayo de 2025. En términos desestacionalizados, en cambio, crecieron 0,9% respecto del mes anterior.

Un análisis de Politikon Chaco , elaborado sobre la base de los datos del Indec , mostró que ocho de los once rubros relevados registraron caídas interanuales durante mayo.

Estos segmentos concentraron alrededor del 73% de la facturación total de los supermercados durante mayo, por lo que su desempeño terminó condicionando el resultado general del sector.

Qué productos aumentaron sus ventas

Solo tres categorías lograron crecer en términos reales durante el quinto mes del año. El mayor incremento correspondió a:

Electrónicos: 17,6% .

. Carnes: 10,9% .

. Otros productos: 10,5%.

Sin embargo, estos rubros representaron apenas el 27% de la facturación total, por lo que no alcanzaron para compensar las caídas registradas en los productos de mayor consumo cotidiano.

Desde el sector supermercadista aseguran que el escenario continúa siendo complejo y que muchas cadenas reforzaron las promociones y ampliaron la oferta de marcas propias, generalmente más económicas, para sostener las ventas.

Además, remarcan que los consumidores priorizan compras más pequeñas y frecuentes, lo que favorece a los comercios de cercanía.

Las provincias donde más cayó el consumo

El desempeño también mostró diferencias entre las distintas jurisdicciones. Las mayores subas interanuales se registraron en:

Neuquén: 7,6% .

. Río Negro: 4,8% .

. San Luis: 4,1% .

. Resto de la provincia de Buenos Aires: 2,3% .

. La Pampa: 2,0% .

. Ciudad de Buenos Aires: 1,1% .

. Santa Fe: 1,1% .

. Santiago del Estero: 0,9% .

. Mendoza: 0,4% .

. Córdoba: 0,1%.

En cambio, las caídas más pronunciadas se observaron en:

Corrientes: -22,7% .

. Misiones: -14,3% .

. La Rioja: -12,2% .

. También registraron bajas San Juan (-0,4%) y Formosa (-0,9%).

Los datos de la consultora Scentia mostraron que la tendencia negativa continuó durante junio. El consumo masivo cayó 2,7% en la comparación interanual y 2,4% respecto de mayo, mientras que el acumulado de 2026 exhibió una retracción del 2,9%.

En los supermercados de cadena, la baja fue del 2,6% interanual y del 0,9% frente al mes anterior. En el acumulado del año, el retroceso alcanzó el 4,6%.

Las categorías que crecieron y las que más retrocedieron en junio

Considerando todos los canales de venta, solo dos canastas lograron cerrar junio con números positivos. Las bebidas con alcohol encabezaron el crecimiento con una suba del 9,4%, un desempeño que distintos analistas vincularon al mayor consumo durante el Mundial 2026.

También crecieron las bebidas sin alcohol, con un avance del 3,5%. En contraste, el resto de las categorías registró caídas, como desayuno y merienda en un 7,7%., la limpieza del hogar y de la ropa en un 6,2%, y los alimentos perecederos que cayeron un 5,7%.

Por su parte, los productos impulsivos registraron una caída del 5,3%, la higiene y cosmética del 3,7% y la alimentación del 0,5%.

Los datos reflejan que el consumo continúa atravesando un escenario de debilidad, con un comportamiento cada vez más selectivo por parte de los hogares, que priorizan productos esenciales y buscan alternativas de menor precio para afrontar el gasto cotidiano.