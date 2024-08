El ejército de EEUU pagó una fortuna a The Rock para reclutar soldados, pero el resultado no fue el esperado

La imagen de Dwayne "The Rock" Johnson no tuvo el impacto esperado.

El acuerdo convirtió al Ejército en socio principal de la liga durante su temporada inaugural y estableció una relación comercial en exclusiva con Dwayne "The Rock" Johnson, copropietario de la liga y una de las celebridades más influyentes de Hollywood. El contrato se cerró tras despedir a Jonathan Majors , que era uno de los actores que habían firmado en exclusiva por el ejército para una serie de anuncios y campañas.

Un portavoz del Ejército le dijo a Military.com que el servicio está tratando de recuperar su dinero (según se informa, 6 millones de dólares) después de afirmar que Johnson no cumplió su parte del trato al compartir una cantidad acordada de publicaciones en Instagram.

“En lo que respecta a The Rock, es lamentable que lo hayan apartado en un momento en el que esperábamos que estuviera presente con nosotros para crear contenido para sus canales de redes sociales”, dijo un portavoz del Ejército en un comunicado. “Pero estamos trabajando con la UFL para reequilibrar el contrato. The Rock sigue siendo un buen socio para el Ejército”.

Sobre el fracaso del acuerdo, un portavoz del Ejército dijo a Fortune: "No tendremos una visión clara de los resultados de la asociación o los impactos en la inversión financiera del Ejército hasta que todos los elementos de marketing estén completos".

“Esta alianza permitió al Ejército aumentar la conciencia y llegar a un público más amplio para que los estadounidenses conozcan las posibilidades de los servicios del Ejército”.

Al abordar dónde salió mal el acuerdo, Megan Sweeney, ex asesora principal de comunicaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dijo: “Si bien el Ejército puede haber pensado que estaban adquiriendo The Rock, en realidad estaban obteniendo principalmente una asociación con una liga de fútbol menor".

“The Rock es un inversor de la UFL, pero no es como si estuviera al margen de todos los partidos. Como resultado, el Ejército parece haber pagado dinero de patrocinio al nivel de Hollywood para obtener exposición en las ligas menores”.

Sweeney continuó: “En defensa del Ejército, supuestamente no recibieron el nivel de exposición en las redes sociales que les prometió el equipo de The Rock. Puede que le haya costado millones al Ejército, pero este incidente sin duda dañará la reputación de Rock como embajador de la marca si no hay más explicaciones por su parte”.