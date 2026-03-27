La serie que es furor en Prime Video y es perfecta para ver durante Semana Santa + Seguir en









El proyecto es de lo más visto en la plataforma actualmente y su historia es excelente para ver en pascuas.

Esta serie cuenta una historia bíblica y ya cuenta con una segunda temporada tras su rotundo éxito. Gentileza - Prime Video

El consumo de contenidos va cambiando según el momento del año y hay fechas que fomentan ciertas temáticas. Para Semana Santa una propuesta de Prime Video, que ya captó el interés del público durante semanas, busca redoblar la apuesta con una nueva entrega que continua una historia bíblica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie relata una muy conocida, pero con una producción que te hace sentir como si estuvieras dentro de la historia. Por esto se volvió una de las opciones más comentadas del momento y fue renovada con nuevos episodios, perfecta para maratonear en el fin de semana largo.

La casa de David La primera entrega cuenta con 8 episodios, donde David es condecorado como el segundo rey de Israel. Gentileza - Prime Video De qué trata La casa de David La casa de David es un drama ambientado en los tiempos antiguos que reconstruye la historia de uno de los personajes más conocidos de la biblia. La trama gira en torno a David, quien pasa de una vida humilde a estar en el centro del poder político y religioso de Israel.

La primera temporada presentó su turbulento ascenso luego de la caída del rey Saúl, con traiciones y enfrentamientos. La segunda entrega va a retomar ese camino, pero con un reino que atraviesa momentos complejos mientras el liderazgo de Saúl pierde fuerza. Por el otro lado, David ve puesta a prueba su lealtad y su destino.

Además de mantenerse en el Top 10 de Prime Video, la primera temporada de La Casa de David tuvo una gran repercusión, con un puntaje de 71% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica y un 88% por parte de los espectadores.

Prime Video: tráiler de La casa de David Embed - La casa de David ( House of David ) Temporada 1 ( 2025 ) Trailer Serie - Subtitulado Español Prime Video: elenco de La casa de David Michael Iskander como David

como David Ali Suliman en el rol del rey Saúl

en el rol del rey Saúl Stephen Lang como Samuel

como Samuel Martyn Ford interpretando a Goliat

interpretando a Goliat Indy Lewis como Mychal

como Mychal Ethan Kai como Jonathan

como Jonathan Ayelet Zurer en el papel de Ahinoam

en el papel de Ahinoam Yali Topol Margalith como Mirab

como Mirab Alexander Uloom como Achish

como Achish Inbar Saban como Kazia

como Kazia Oded Fehr en el rol de Abner