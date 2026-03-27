El consumo de contenidos va cambiando según el momento del año y hay fechas que fomentan ciertas temáticas. Para Semana Santa una propuesta de Prime Video, que ya captó el interés del público durante semanas, busca redoblar la apuesta con una nueva entrega que continua una historia bíblica.
La serie que es furor en Prime Video y es perfecta para ver durante Semana Santa
El proyecto es de lo más visto en la plataforma actualmente y su historia es excelente para ver en pascuas.
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La serie relata una muy conocida, pero con una producción que te hace sentir como si estuvieras dentro de la historia. Por esto se volvió una de las opciones más comentadas del momento y fue renovada con nuevos episodios, perfecta para maratonear en el fin de semana largo.
De qué trata La casa de David
La casa de David es un drama ambientado en los tiempos antiguos que reconstruye la historia de uno de los personajes más conocidos de la biblia. La trama gira en torno a David, quien pasa de una vida humilde a estar en el centro del poder político y religioso de Israel.
La primera temporada presentó su turbulento ascenso luego de la caída del rey Saúl, con traiciones y enfrentamientos. La segunda entrega va a retomar ese camino, pero con un reino que atraviesa momentos complejos mientras el liderazgo de Saúl pierde fuerza. Por el otro lado, David ve puesta a prueba su lealtad y su destino.
Además de mantenerse en el Top 10 de Prime Video, la primera temporada de La Casa de David tuvo una gran repercusión, con un puntaje de 71% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica y un 88% por parte de los espectadores.
Prime Video: tráiler de La casa de David
Prime Video: elenco de La casa de David
- Michael Iskander como David
- Ali Suliman en el rol del rey Saúl
- Stephen Lang como Samuel
- Martyn Ford interpretando a Goliat
- Indy Lewis como Mychal
- Ethan Kai como Jonathan
- Ayelet Zurer en el papel de Ahinoam
- Yali Topol Margalith como Mirab
- Alexander Uloom como Achish
- Inbar Saban como Kazia
- Oded Fehr en el rol de Abner
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