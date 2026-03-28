Netflix estrenó una de las películas más esperadas por los fanáticos de los musicales + Seguir en









Una de las cintas más populares del género se ubica entre las más vistas, debido a su elenco estelar.

El film volverá a las pantallas gracias a su inclusión en el gigante del streaming. Freepik

Las plataformas de streaming tienen distintas estrategias para mantener o sumar aún más suscriptores, ya que quien tenga la mayor cantidad será quien se posicione como el rey en una competencia que se mantiene constante. Netflix, que es quien domina de momento, apuntó a una película clásica y muy querida por el público.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este musical combina un gran elenco con una de las estrellas más importantes de este género en un papel fuera de lo común, junto a actores muy prometedores de la época. Su regreso, esta vez en la plataforma de la N Roja, podría ser clave para ver cómo el público aborda este estilo de cintas, que suelen tener una buena recepción.

Hairspray Netflix El film fue un éxito y Netflix busca sacarlo a flote nuevamente. Netflix De qué trata Hairspray Hairspray es una película musical estrenada en 2007 que nos traslada a la ciudad de Baltimore en 1962. La historia sigue a Tracy Turnblad, una adolescente interpretada por Nikki Blonsky que tiene una única meta: convertirse en bailarina del programa de televisión más exitoso del momento. A pesar de sufrir burlas constantes por su aspecto físico, su destreza la lleva a conseguir un lugar en la pantalla y se gana rápidamente el apoyo de la audiencia.

Al entrar al canal, la protagonista choca con una regla interna completamente racista. La directora del programa, encarnada por Michelle Pfeiffer, impone una estricta división: los jóvenes afroamericanos solo tienen permitido salir al aire un día al mes y tienen prohibido mezclarse con el resto.

Frente a esta situación de discriminación, Tracy decide usar su fama reciente para intentar cambiar las cosas y organiza una movilización pacífica junto a sus compañeros de baile, donde destacan figuras como Zac Efron y Queen Latifah.

En esta demanda contra las autoridades de la televisión no está sola. La acompaña su madre, Edna Turnblad. Dentro de la trama, este personaje resulta clave para que Tracy se anime a exigir igualdad de condiciones en la pista de baile. A nivel comercial, la figura de Edna funcionó como el gran imán de la película hace casi 20 años, ya que el papel fue interpretado por John Travolta. De esta manera, el actor regresaba al cine musical que lo llevó a la fama mundial en la década de 1970 con éxitos como Grease y Fiebre de sábado por la noche. En esta ocasión, lo hizo asumiendo el particular trabajo de interpretar a una mujer, lo que requirió largas sesiones de maquillaje y el uso de un traje especial para modificar su contextura física. Netflix: tráiler de Hairspray Embed - Hairspray (2007) Official Trailer #1 - John Travolta Movie HD Netflix: elenco de Hairspray John Travolta

Nikki Blonsky

Michelle Pfeiffer

Zac Efron

Christopher Walken

Queen Latifah

Amanda Bynes

James Marsden

Allison Janney

Jerry Stiller

Temas Netflix

Películas