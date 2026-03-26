EEUU eleva la edad máxima a 42 para alistarse en el ejército + Seguir en









El mínimo sigue siendo 17 años con consentimiento de los padres, o 18 años. El cambio entra en vigor el 20 de abril.

Los especialistas sostienen que la incorporación de personas de mayor edad presenta ventajas y a la vez, desafíos.

Las nuevas normativas del Ejército estadounidense elevan la edad máxima de reclutamiento a los 42 años, eliminando el antiguo límite de 35. Esta medida, que entra en vigor el próximo 20 de abril, busca unificar los requisitos de edad con el resto de las fuerzas armadas del país y aplica para todos los componentes, incluyendo la Reserva del Ejército y la Guardia Nacional.

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No es la primera vez que el Ejército ajusta sus límites. En 2006, bajo el contexto de la guerra de Irak, la edad máxima alcanzó los 42 años antes de volver a los 35 una década después. Con este cambio, se suma a la tendencia de la Fuerza Aérea y la Armada, que ya permiten el ingreso de reclutas de hasta 40 años.

Mientras los requisitos de edad mínima se mantienen en 17 años, con consentimiento de padre o tutor, o 18 años, el Ejército ha flexibilizado sus políticas judiciales.

Bajo la nueva normativa, ahora se permitirá el ingreso de aspirantes que cuenten con hasta una condena previa por posesión de marihuana.

Las nuevas reglas para el reclutamiento en el Ejército de EEUU Los estudios indican que los reclutas veteranos aportan estabilidad, obtieniendo mejores puntajes y ascienden más rápido. Sin embargo, el gran desafío institucional sigue siendo su vulnerabilidad durante el entrenamiento básico, donde presentan tasas de retiro superiores a la media.

Las autoridades militares apuntan a candidatos con formación técnica y mayor nivel educativo, según Task and Purpose. El objetivo principal es que un tercio de la fuerza tenga estudios universitarios. Debido a esto, el Ejército amplió programas para incorporar profesionales con experiencia en tecnología y áreas vinculadas al espacio. Otro cambio significativo se relaciona con las normas sobre drogas. A partir de ahora, quienes tengan una sola condena por posesión de marihuana o elementos asociados ya no necesitarán una exención especial para alistarse. Antes, ese proceso implicaba la aprobación del Pentágono, un período de espera de dos años y pruebas adicionales. Los especialistas sostienen que la medida refleja la evolución de las leyes estatales y la percepción social sobre el consumo de marihuana.