El emotivo mensaje de Cris Morena a su nieto Valentín en medio del dolor de la familia: "Siempre juntos"

La productora brindó sus primeras palabras públicas tras el fallecimiento de su nieta Mila. Por su parte, Gustavo Yankelevich también rompió el silencio.

Cris Morena le dedicó un sentido mensaje a su nieto Valentín. X

Cris Morena utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su nieto Valentín, hijo de Romina Yan, a dos semanas del fallecimiento de su nieta Mila Yankelevich, en un trágico accidente en Miami. Las palabras de la productora conmocionaron a todo el ambiente.

En una publicación que hizo el piloto de 21 años, su abuelo Gustavo Yankelevich fue el primero en dejar un mensaje, marcando así sus primeras declaraciones públicas tras la segunda tragedia que golpeó a la familia, después de la muerte de la actriz Romina Yan.

Horas más tarde, en el mismo posteo, Cris Morena rompió el silencio para expresar su alegría por el presente deportivo de su nieto en el TC2000. Valentín había escrito: “Finde de Acpac Tur Car 2000. Final P6, me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el Ambrogio Racing”, acompañado de imágenes de la carrera en el Autódromo Villicum, en San Juan.

Mensaje Cris Morena Nieto El mensaje de Cris Morena para su nieto. C5N Las palabras de Cris Morena para su nieto “Estamos con vos Valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno”, manifestó la productora. Luego agregó: “Y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y, a pesar de todo, siempre juntos. Una gran performance hoy, vamos con todo. Muy felices por tu camino y apoyándote a fondo!!! Te amo”.

Valentín debutó como piloto profesional en abril de este año en el TC2000 y contó en esa oportunidad con el aliento en persona de su abuelo, presente en la tribuna. También lo acompañó Nico Vázquez, amigo cercano de la familia, quien mantiene un vínculo especial con él desde su infancia y suele enviarle mensajes de aliento en redes sociales.

El mensaje de Gustavo Yankelevich a su nieto En el mismo posteo, Gustavo Yankelevich expresó su apoyo a Valentín, resaltando la fortaleza familiar en medio del duelo. La familia se reunió en Miami para acompañar a Tomás Yankelevich y Sofía Reca ante la pérdida de su hija, eligiendo mantener silencio para atravesar este momento. “Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí, de alguna manera representando a nuestra familia. Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”, escribió el productor televisivo.

