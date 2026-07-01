El esperado regreso de Millie Bobby Brown a Netflix: la atrapante película que promete ser un éxito

La nueva entrega traslada la acción a otro escenario y plantea un desafío inédito para una detective que vuelve con más experiencia.

Una de las sagas más exitosas de Netflix se expande con el lanzamiento de una tercera parte que revoluciona por completo la historia.

Después del rotundo éxito de sus dos primeras entregas, Netflix trajo de vuelta una de sus franquicias más queridas. Una de las investigadoras más carismáticas de la pantalla regresa con una nueva película. Millie Bobby Brown, estrella de la plataforma, se pone una vez más en la piel de la astuta joven británica.

Se trata de la tercera entrega de la película de Enola Holmes , una saga que logró consolidarse como uno de los grandes fenómenos de la N Roja. En esta oportunidad, la acción se traslada a Malta, donde la protagonista enfrenta el caso más complejo de su carrera. Bajo la dirección de Philip Barantini, el largometraje sostiene ese particular tono de aventura, comedia y deducción responsable de cautivar al público internacional.

La plataforma volvió a poner el foco en una historia que reúne misterio, aventura y personajes muy queridos por el público.

De qué trata Enola Holmes 3

En esta tercera entrega, la joven detective deja atrás Londres para trasladarse a la isla de Malta debido a un acontecimiento que cambia todos sus planes. La protagonista enfrenta un nuevo misterio mientras se dirige al altar para casarse con Lord Tewkesbury. Justo en ese instante recibe la impactante noticia de que su hermano Sherlock, interpretado por Henry Cavill, fue secuestrado, obligándola a suspender la boda.

A partir de ese momento, la heroína decide seguir las complejas pistas de su hermano para descubrir su paradero en un relato repleto de acción y giros inesperados.

Netflix: tráiler de Enola Holmes 3

Netflix: elenco de Enola Holmes 3