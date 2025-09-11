El estreno de Netflix que expone los desastres amorosos en la era digital: "Diario de una chica experta en desastres de amor"







La nueva producción de la plataforma de streaming que refleja la situación actual de las citas.

La nueva serie de Netflix: "Diario de una chica experta en desastres de amor".

La plataforma de streaming Netflix estrenó "Diario de una chica experta en desastres de amor", una serie sueca que explora las complejidades del amor moderno. La trama refleja las experiencias de quienes buscan el amor en un mundo donde las aplicaciones de citas y los encuentros casuales generan más incertidumbres que certezas.

La serie muestra cómo Amanda y sus amigas navegan por bares, usan apps de citas y se enfrentan a relaciones caóticas. Cada episodio revela las alegrías, decepciones y sorpresas que surgen en la búsqueda del amor en la era digital. La historia se basa en la novela "Halva Malmö består av killar som dumpat mig" de Amanda Romare, adaptada por Moa Herngren y Tove Eriksen Hillblom.

De qué se trata "Diario de una chica experta en desastres de amor" La producción sigue a Amanda, una mujer de 31 años que enfrenta los altibajos de las citas contemporáneas junto a su grupo de amigas. La serie combina comedia y drama para mostrar las frustraciones y esperanzas de quienes buscan el amor en un mundo donde las relaciones son cada vez más efímeras.

La serie retrata un verano intenso en la vida de Amanda, quien prueba todo tipo de citas en su desesperación por ser amada. Desde encuentros en bares hasta deslizar el dedo en aplicaciones, la protagonista experimenta relaciones sumisas y dominantes, pero siempre termina abandonada. Incluso le cuesta llegar a una segunda cita.

Tráiler de "Diario de una chica experta en desastres de amor" Embed - Diary of a Ditched Girl | Official Trailer | Netflix Reparto de "Diario de una chica experta en desastres de amor" Carla Sehn

Moah Madsen

Ingela Olsson

Dilan Apak

Malou Marnfeldt

Zahraa Aldoujaili

Torkel Petersson

