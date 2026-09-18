Hay nombres que quedan manchados para siempre. El de Ted Kaczynski es uno de ellos. Durante casi dos décadas, el matemático formado en Harvard envió bombas por correo y convirtió universidades, aerolíneas y oficinas de Estados Unidos en escenarios de una persecución que parecía llevar a ningún lado. Ahora, Netflix vuelve sobre ese caso con una película que busca reconstruir no solo la cacería del FBI, sino también los años que precedieron a la transformación de Kaczynski en el Unabomber.
Inspirada en la historia real de un infame asesino, esta película llega pronto a Netflix y no te la podés perder
La producción protagonizada por Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley reconstruye el caso de un terrorista que mantuvo tenso a todo Estados Unidos.
-
El vice de Trump calificó a la serie "Emily en París" como una "obra maestra" y a comparó con Shakespeare
-
Netflix presentó el tráiler de "Lo dejamos acá", la nueva película con Ricardo Darín y Diego Peretti
Unabomber se estrena el 25 de septiembre de 2026. El largometraje dura aproximadamente 1 hora y 38 minutos, está dirigido por Janus Metz y tiene como protagonistas a Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley. La historia está inspirada en hechos reales y muestra dos momentos de la vida de Kaczynski: su etapa como estudiante de Harvard y la investigación que terminó llevando al FBI hasta él.
De qué trata Unabomber
La película sigue a Ted Kaczynski desde sus años como joven prodigio de las matemáticas hasta convertirse en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos. El relato no se limita a los atentados: también reconstruye su paso por Harvard y su vínculo con el profesor de psicología Henry Murray, interpretado por Russell Crowe. Uno de los ejes de la trama son los experimentos psicológicos a los que fue sometido Kaczynski durante su etapa universitaria. Al mismo tiempo aparece la investigación del FBI.
Theodore John Kaczynski fue un matemático estadounidense que ingresó a Harvard a los 16 años. Más adelante obtuvo un doctorado en Matemáticas por la Universidad de Michigan y trabajó como profesor en la Universidad de California, Berkeley, antes de abandonar su carrera académica. Entre 1978 y 1995, llevó adelante una campaña de atentados con bombas que dejó tres personas muertas y 23 heridas. El FBI bautizó el caso como UNABOM, una abreviatura relacionada con los objetivos iniciales de los ataques: universidades y aerolíneas.
Tremblay interpreta al Kaczynski joven dentro de la historia y también participa del recorrido posterior del personaje. Según explicó el actor a Netflix, buscó evitar una representación caricaturesca y trabajó para mostrarlo como una persona real antes de su transformación en el criminal conocido públicamente como Unabomber. La dirección está a cargo de Janus Metz, cineasta danés conocido por trabajos como Borg vs McEnroe y All the Old Knives. El guion fue escrito por Sam Chalsen y Nelson Greaves, mientras que Sophie Cassidy figura como productora.
Tráiler de Unabomber
Reparto de Unabomber
- Jacob Tremblay
- Russell Crowe
- Shailene Woodley
- Annabelle Wallis
- Alexander Ludwig
- Steven Ogg
- Marc Menchaca
Cuándo se estrena Unabomber y dónde verla
Unabomber llega a Netflix el viernes 25 de septiembre de 2026 y estará disponible como película dentro del catálogo de la plataforma. Netflix la presenta como un drama inspirado en hechos reales. Tiene una duración de 1 hora, 37 minutos y 48 segundos.
La producción llega después de otras ficciones y documentales que abordaron el caso Kaczynski, pero esta versión propone una mirada distinta: reconstruir simultáneamente los años de formación del joven matemático y la investigación que terminó revelando su identidad.