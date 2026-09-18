Inspirada en la historia real de un infame asesino, esta película llega pronto a Netflix y no te la podés perder + Agregar ámbito en









La producción protagonizada por Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley reconstruye el caso de un terrorista que mantuvo tenso a todo Estados Unidos.

El film de Janus Metz alterna los años de Kaczynski en Harvard con la investigación del FBI que terminó con su captura. Netflix

Hay nombres que quedan manchados para siempre. El de Ted Kaczynski es uno de ellos. Durante casi dos décadas, el matemático formado en Harvard envió bombas por correo y convirtió universidades, aerolíneas y oficinas de Estados Unidos en escenarios de una persecución que parecía llevar a ningún lado. Ahora, Netflix vuelve sobre ese caso con una película que busca reconstruir no solo la cacería del FBI, sino también los años que precedieron a la transformación de Kaczynski en el Unabomber.

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Unabomber se estrena el 25 de septiembre de 2026. El largometraje dura aproximadamente 1 hora y 38 minutos, está dirigido por Janus Metz y tiene como protagonistas a Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley. La historia está inspirada en hechos reales y muestra dos momentos de la vida de Kaczynski: su etapa como estudiante de Harvard y la investigación que terminó llevando al FBI hasta él.

De qué trata Unabomber La película sigue a Ted Kaczynski desde sus años como joven prodigio de las matemáticas hasta convertirse en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos. El relato no se limita a los atentados: también reconstruye su paso por Harvard y su vínculo con el profesor de psicología Henry Murray, interpretado por Russell Crowe. Uno de los ejes de la trama son los experimentos psicológicos a los que fue sometido Kaczynski durante su etapa universitaria. Al mismo tiempo aparece la investigación del FBI.

Theodore John Kaczynski fue un matemático estadounidense que ingresó a Harvard a los 16 años. Más adelante obtuvo un doctorado en Matemáticas por la Universidad de Michigan y trabajó como profesor en la Universidad de California, Berkeley, antes de abandonar su carrera académica. Entre 1978 y 1995, llevó adelante una campaña de atentados con bombas que dejó tres personas muertas y 23 heridas. El FBI bautizó el caso como UNABOM, una abreviatura relacionada con los objetivos iniciales de los ataques: universidades y aerolíneas.

Tremblay interpreta al Kaczynski joven dentro de la historia y también participa del recorrido posterior del personaje. Según explicó el actor a Netflix, buscó evitar una representación caricaturesca y trabajó para mostrarlo como una persona real antes de su transformación en el criminal conocido públicamente como Unabomber. La dirección está a cargo de Janus Metz, cineasta danés conocido por trabajos como Borg vs McEnroe y All the Old Knives. El guion fue escrito por Sam Chalsen y Nelson Greaves, mientras que Sophie Cassidy figura como productora.

Tráiler de Unabomber Reparto de Unabomber Jacob Tremblay

Russell Crowe

Shailene Woodley

Annabelle Wallis

Alexander Ludwig

Steven Ogg

Marc Menchaca Cuándo se estrena Unabomber y dónde verla Unabomber llega a Netflix el viernes 25 de septiembre de 2026 y estará disponible como película dentro del catálogo de la plataforma. Netflix la presenta como un drama inspirado en hechos reales. Tiene una duración de 1 hora, 37 minutos y 48 segundos. La producción llega después de otras ficciones y documentales que abordaron el caso Kaczynski, pero esta versión propone una mirada distinta: reconstruir simultáneamente los años de formación del joven matemático y la investigación que terminó revelando su identidad.

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