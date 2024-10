El momento incómodo que vivió Benjamín Vicuña por la pregunta de Mirtha Legrand sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán

La reciente y escandalosa ruptura entre la modelo y su expareja puso en una situación particular al actor chileno. Las imágenes.

Durante el programa de El Trece, el actor chileno habló sobre su familia y la paternidad, pero no pudo evitar responder sobre la situación de Carolina Ardohain.

Vicuña , tratando de ser diplomático, respondió: “No me meto mucho, viste, los protagonistas son ellos. Mis hijos están conmigo, por supuesto. Eso sigue con su dinámica habitual, que es mixta”.

Al intentar profundizar en el tema, Mirtha mencionó haber visto juntos a Pampita y Moritán, pero Vicuña dejó claro que no quería hablar más al respecto. “No solo no quiero hablar del tema, sino que tampoco sé nada, y si lo supiera tampoco lo diría en un programa de televisión. Pero no tengo, no…”, afirmó, cerrando el asunto con un guiño a Mirtha, quien rápidamente cambió de tema.

Finalmente, el actor resaltó las cualidades de Pampita, afirmando: "Es muy amorosa, Carolina. Es buena madre, que para mí es lo más importante".