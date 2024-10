Pampita habló sobre Roberto García Moritán: "Siempre vamos a ser familia"

La modelo y conductora Pampita habló ante las cámaras, luego de que Roberto García Moritán presentara su renuncia. Con las lágrimas asomándose, desmintió versiones que circulan y defendió al padre de su hija . Sobre la salida de su ahora exmarido, tras graves denuncias, advirtió que "no sabía nada".

"¿Sabías que te van a llamar a declarar?”, indagaron los cronistas de un programa de televisión y Carolina fue rotunda. “No digas cosas que no son verdad. Eso no es verdad. Estás diciendo algo que no es cierto”, lanzó.