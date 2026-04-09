El Indio Solari envío un mensaje de solidaridad a los trabajadores de FATE: "Estar con ustedes en esta lucha" + Seguir en









El cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se mostró a favor del reclamo de los empleados despedidos por el cierre de la fábrica de neumáticos.

El Indio Solari se solidarizó con los trabajadores de FATE. X

Carlos "Indio" Solari se hizo eco de los reclamos de los trabajadores despedidos a raíz del cierre de la fábrica de neumáticos FATE y envío un mensaje grabado para los afectados: "Quería solidarizarme, estar con ustedes en esta lucha, acercarles mi opinión favorable a la lucha que están haciendo".

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"Creo que debería ser más imitado en este momento tan feo que tenemos", agregó el artista quien luego concluyó: "Les mando un abrazo y mi inquietud es la de ustedes, y estoy con ustedes".

El conflicto de FATE El mensaje del icónico cantante llega a casi dos meses de iniciado el conflicto. En resumen, la histórica fabricante argentina de neumáticos anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes y, en consecuencia, el despido de la totalidad de sus 920 empleados.

Indio Solari SUTNA Desde entonces, el conflicto estalló entre la empresa y los trabajadores, con reclamos, cortes de ruta, intentos de reabrir la fábrica e instancias de negociación.

En el último capítulo del enfrentamiento, la empresa advirtió que si el conflicto se prolonga, no podrá enfrentar el pago de indemnizaciones de los 256 trabajadores que todavía no firmaron la desvinculación.

En detalle, en el acta de la última audiencia de conciliación, la empresa explicó: “La ocupación y bloqueo del establecimiento, vulnera la demanda de abstención propia del régimen de conciliación obligatoria, obstruye la negociación de buena fe y agrava aún más la situación económica de la compañía, comprometiendo incluso las perspectivas de abono futuro de las compensaciones derivadas de las desvinculaciones ya comunicadas del personal actualmente en nómina: 256 trabajadores”.