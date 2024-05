El inesperado saludo de un famoso fisicoculturista a Javier Milei: ''Amo Argentina''

El fisicoculturista tuvo un papel secundario menor en la película de 1992 Death Becomes Her, y más tarde interpretó a Clark Kent/Superman en la película de Sandy Collora de 2004, World's Finest. Apareció como el gladiador Titán en la vuelta del programa American Gladiators, convirtiéndolo en el único individuo que aparece tanto en la serie original (en la que interpretó al gladiador Thor) como en la continuación.

También interpretó a Michael O'Dell en el programa Battle Dome, similar a American Gladiators, de 1999 a 2001. En 2008, apareció como invitado en la telenovela de NBC Days of Our Lives como barman y repitió su papel de Titán en una episodio de Celebrity Family Feud de NBC con sus compañeros gladiadores Jet, Venom y Wolf.

En febrero de 2009, hizo una aparición especial como un luchador en jaula en el episodio 14 de Knight Rider. En 2011, apareció en la temporada 7 de It's Always Sunny in Philadelphia, interpretando el "avatar" de Mac en el episodio "How Mac Got Fat". Ese mismo año, interpretó a un culturista en el episodio de Workaholics, "Muscle I'd Like to Flex". En 2012, O'Hearn autoprodujo y protagonizó el thriller de acción y ciencia ficción de 7 episodios, Alter Ego.