Camping lanza su primer festival en el Planetario de Buenos Aires: día, lineup y horarios

Nathy Peluso presenta Club Grasa, fiesta y DJ SET curada y conducida por la artista porteña devenida en estrella internacional. El line up se completa con shows de Alex Anwandter, Marttein x Juana Rozas, Zell, Vinocio y Cerounno & Vinyltracker.

El Festival Camping llega al Planetario con entrada libre y gratuita.

El Planetario será escenario el próximo sábado 20 de septiembre, de 14 a 21 horas, de la primera edición de Camping Festival en Buenos Aires, un evento gratuito y al aire libre que celebra la llegada de la primavera.

La edición inaugural presenta un line-up que mezcla lo urbano, el pop y la electrónica, pensado para todos aquellos que quieren ir más allá de los que dicta el algoritmo.

En esta primera edición, Nathy Peluso llega como curadora y anfitriona con su fiesta y DJ SET Club Grasa. La jornada se completa con la visita del chileno Alex Anwandter, referente indiscutido del pop latinoamericano contemporáneo; Marttein y Juana Rozas, dos voces que renuevan la escena argentina con cruces de pop y electrónica; Zell, uno de los artistas urbanos más jóvenes del trap y de mayor proyección internacional; Vinocio, con su fusión de groove, funk y experimentación de jazz; y el dúo Cerounno & Vinyltracker, representantes del rap y hip hop local.

Camping: de terraza porteña a festival en el planetario Camping nació hace diez años como un bar pionero en la terraza del Buenos Aires Design, donde las noches de luna llena se convocaba a artistas de la escena emergente. Luego se transformó en venue tomando los jardines del Museo de Arquitectura (MARQ) en Retiro y se convirtió en un espacio de culto para la música en vivo. Por su escenario pasaron centenares de artistas y se vivieron los primeros shows de figuras que luego serían referentes, como Ca7riel y Paco Amoroso, Zoe Gotusso, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi y Bándalos Chinos, entre muchos otros.

A lo largo de esta década, Camping se consolidó como un semillero en diálogo permanente con Buenos Aires: un punto de encuentro donde la música se mezcló con la arquitectura, la calle y la vida nocturna. Hoy, ese espíritu se expande hacia otra escala. El salto de venue a festival no es solo un cambio de formato, es la confirmación de un proyecto que entiende a la ciudad como escenario y que busca rendirle homenaje. La elección del Planetario como sede inaugura esta nueva etapa, reafirmando su identidad: un espacio que genera y expande vínculos con la escena local, la cultura latinoamericana y las nuevas generaciones de públicos.

