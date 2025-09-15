Vacuna contra el sarampión: Argentina adelanta la segunda dosis para asegurar protección temprana







Lo decidió el Consejo Federal de Salud (COFESA), que reúne a los titulares de las carteras sanitarias de todas las jurisdicciones del país. El cambio en el cronograma regirá a partir de 2026.

La primera dosis de la Vacuna Triple Viralbrinda una protección del 80%. Con la segunda dosis se alcanza una protección del 97%.

A partir de 2026, la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión se aplicará a los 18 meses, según anunció el Ministerio de Salud de la Nación. El objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia. La noticia se brindó en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reúne a los titulares de las carteras sanitarias de todas las jurisdicciones del país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Es una deuda que el sistema de salud argentino arrastraba desde hace años y que ningún otro gobierno quiso resolver por el costo que implicaba. Esta gestión decidió dar este paso que implica una inversión de u$s4,2 millones y que se financiará con el ahorro logrado en la compra eficiente de la vacuna antigripal”, expresó la viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano.

“Con planificación y transparencia, demostramos que los recursos bien administrados se traducen en un mejor servicio de salud y en un país más preparado frente a los desafíos sanitarios”, agregó la viceministra.

Vacuna Triple Viral: esquema de vacunación actualizado El esquema de vacunación actual se compone de dos dosis de la vacuna Triple Viral: la primera se aplica a los 12 meses y la otra a los 5 años. A partir de 2026, la segunda se adelantará a los 18 meses, lo que implicará la superposición de cohortes de niños vacunados entre 2021 y 2024 durante tres años y medio, y un incremento de 300.000 dosis respecto de la compra habitual.

La decisión de adelantar la segunda dosis responde a un contexto de circulación del virus en varios países de América. Esta nueva medida disminuye el tiempo en el que los niños permanecen expuestos al contagio, ya que si bien la primera dosis brinda una protección del 80%, con la segunda dosis se alcanza una protección del 97%.