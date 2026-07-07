El príncipe Harry, Elton John y Elizabeth Hurley perdieron el juicio contra el Daily Mail por presunto espionaje

El príncipe Harry , Elton John , David Furnish , las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost , la activista Doreen Lawrence y el ex político Sir Simon Hughes perdieron su larga demanda contra los editores del Daily Mail .

Este grupo de personalidades destacadas presentaron una demanda en 2022 alegando ser víctimas de la recopilación ilegal de información. El tribunal dictaminó que ninguno de los demandantes había logrado probar sus alegaciones .

El grupo alegó que, además de intervenir sus teléfonos, periodistas del Daily Mail y del Mail on Sunday interceptaron líneas telefónicas fijas e instalaron micrófonos en casas y coches. La editorial Associated Newspapers negó rotundamente las acusaciones .

El juez Nicklin señaló en su sentencia que los demandantes son "objeto de críticas" por la forma en que se presentó parte de su caso, específicamente una acusación de que los empleados de Associated habían mentido durante la investigación Leveson, la revisión dirigida por jueces del Reino Unido sobre la cultura y las prácticas de la prensa británica.

"Las acusaciones eran sumamente graves. Sin embargo… no se basaban de forma consistente en declaraciones concretas que se presentaran al testigo pertinente como falsedades deliberadas", escribió el juez Nicklin. "En aspectos importantes, el caso pasó de la acusación formal de mentiras a críticas más amplias a las investigaciones, la divulgación y la respuesta corporativa de Associated ante la Comisión Leveson. Esta no es la manera de presentar acusaciones de esta gravedad ".

También evaluó a Harry como testigo en términos más generales, afirmando: "Al valorar el testimonio del príncipe Harry en su conjunto, resultó evidente que deseaba que el Tribunal comprendiera el impacto personal de los asuntos en cuestión. En ocasiones, esto lo llevó a ir más allá de la mera presentación de pruebas y a exponer argumentos sobre los temas… En general, esto no afectó la calidad del testimonio del príncipe Harry, el cual acepto. Al igual que cada uno de los demandantes, el príncipe Harry tiene un testimonio limitado sobre los asuntos controvertidos en disputa".

En un comunicado, un portavoz de Associated declaró: "Esta es una magnífica reivindicación del periodismo del Daily Mail. La reputación de nuestros periodistas, personas íntegras y trabajadoras, fue gravemente dañada, y hoy han sido exonerados. Como demuestra claramente la sentencia, todos y cada uno de los artículos se basaron en fuentes legítimas. Buscaremos resolver los asuntos pendientes, incluyendo la recuperación de los gastos en los que hemos incurrido al defendernos de este litigio injusto".

Antecedentes de demandas contra la prensa del príncipe Harry

Este caso es el más reciente en la larga cruzada de Harry contra la prensa. Anteriormente, demandó a Mirror Group Newspapers por recopilación ilegal de información, obteniendo una victoria parcial antes de llegar a un acuerdo, y a News Group Newspapers por el mismo asunto, llegando a un acuerdo extrajudicial. En 2022, Harry también demandó a Associated Newspapers por difamación a raíz de un artículo sobre su demanda contra el gobierno. Finalmente, retiró la demanda por difamación contra Associated y perdió la demanda contra el gobierno , que se refería a sus medidas de seguridad.

Incluso después del veredicto de hoy, los problemas legales de Harry aún no han terminado. En marzo, el príncipe fue demandado por difamación por Sentebale, la organización benéfica que fundó, tras un enfrentamiento público con la presidenta de la organización, Sophie Chandauka.