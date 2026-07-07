Harry Styles superó a Coldplay y estableció un récord Guinness por sus presentaciones en Wembley + Agregar ámbito en









El cantante británico se encuentra en medio de su gira “Together, Together”, que comenzó en mayo en Ámsterdam.

Styles batió un nuevo récord en su carrera.

Harry Styles batió un récord Guinness tras completar 12 presentaciones en el Estadio Wembley de Londres, convirtiéndose en el artista con el mayor número de presentaciones consecutivas en una misma temporada en ese recinto. Con este logro, superó la marca de 10 conciertos establecida previamente por Coldplay.

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El cantante británico se encuentra en medio de su gira “Together, Together”, que comenzó en mayo en Ámsterdam. Posteriormente, se dirigió a Londres donde ofreció los 12 conciertos entre el 12 de junio y el 4 de julio. El certificado del récord fue entregado por Will Munford, adjudicador oficial de Guinness World Records, y también se entregaron certificados conmemorativos a los miembros del equipo de Styles para celebrar el hito.

View this post on Instagram Según la página oficial del Estadio Wembley, el recinto tiene capacidad para 90.000 espectadores y una circunferencia de un kilómetro. El estadio celebró el récord con publicaciones en su cuenta oficial de X y, durante el último concierto de la residencia, el 4 de julio, lanzó fuegos artificiales para conmemorar la marca.

Dentro de los momentos más destacados de su serie de shows, 1 de julio, antes de salir a escena, disfrutó en las pantallas gigantes del partido entre Inglaterra vs. Congo. El músico pudo festejar con sus amigos el triunfo de su país. Su festejó eufórico dentro del estadio fue captado por algunos de los presentes y así el video se volvió viral en redes sociales.

Harry Styles y los récords Guinness El cantante de "Golden" ya había entrado en el libro de los récord Guinness gracias a "As It Was", publicada en 2022. Esta famosa canción estuvo meses entre las tendencias más virales de TikTok e Instagram y, en apenas 24 horas desde su publicación, acumuló 16.103.849 reproducciones, y se ubicó entre los tres primeros puestos del Top BillBoard Hot 100 durante 25 semanas seguidas.

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