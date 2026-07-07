Of Monsters And Men vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









De Reikiavik al escenario mundial, la banda islandesa llamó la atención de todos por primera vez en 2011 con su álbum debut "My Head Is an Animal".

La banda llega al C Art Media en diciembre.

El conjunto islandés Of Monsters And Men se presentará nuevamente en Buenos Aires este 3 de diciembre en el C Art Media en el marco de la gira "The Mouse Parade Tour", para ofrecer una noche de folk, indie rock y soft pop imperdible.

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De Reikiavik al escenario mundial, Of Monsters and Men llamó la atención de todos por primera vez en 2011 con su álbum debut "My Head Is an Animal", pasando de ser uno de los conjuntos favoritos del indie islandés a convertirse en una banda conocida y amada en todo el mundo.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Of Monsters and Men en el C Art Media Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 10 de julio a las 10h. Todos los medios de pago aceptados. Galicia Visa: 6 cuotas sin interés.

El hit “Little Talks” se transformó en un himno generacional con más de mil millones de reproducciones en Spotify y llevó al conjunto a debutar en Saturday Night Live en 2013. Su siguiente disco, "Beneath the Skin" (2015), debutó en el Top 3 del Billboard 200 e incluyó un cameo sorpresa en Game of Thrones de HBO. En los últimos 15 años, OMAM no paró de explorar, evolucionar y construir un universo musical marcado por el crecimiento y la imaginación: desde la inmensidad cinematográfica de "Beneath the Skin" hasta las texturas súper místicas y de ensueño de "Fever Dream" (2019).

En el camino, el sonido cinematográfico de OMAM musicalizó películas como Los juegos del hambre y La increíble vida de Walter Mitty, entre otras, mientras que sus shows en festivales de la talla de Coachella, Glastonbury y Lollapalooza los consolidaron como una de las bandas en vivo más potentes de su época. Su documental íntimo en plena pandemia, tíu (2022) —que se estrenó en Tribeca y ganó como Mejor Cortometraje en Dumbo—, sumado a un EP con temas inéditos de toda una década, dejó todavía más en claro la profundidad y la evolución de su trabajo.

Después de dedicarse a algunos proyectos solistas y paralelos, la banda volvió a juntarse para "All Is Love and Pain in the Mouse Parade". El disco, que es un abanico de historias, momentos y charlas, explora cómo se entrelazan el amor y el dolor; sentimientos que a simple vista pueden parecer opuestos, pero que conviven al mismo tiempo y se necesitan mutuamente. Este álbum marca una nueva etapa en una carrera definida por el crecimiento, la exploración y las ganas de hacer música; reflejo de quienes son hoy en día.

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